Hotel da Seleção nos EUA tem decoração temática e clima de Copa do Mundo

BERNARDSVILLE, NJ (EUA) - Pela primeira vez desde a chegada aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira abriu as portas de seu local de concentração para a imprensa. O Lance! teve acesso a parte das instalações do Hotel The Ridge, que serve como quartel-general da equipe comandada por Carlo Ancelotti durante a preparação para a competição. O espaço, que pertence a uma gigante do setor de telecomunicações, reúne conforto, privacidade e um forte esquema de segurança para garantir a tranquilidade da delegação brasileira nos dias que antecedem a estreia no Mundial.

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Logo na chegada, o clima de Copa do Mundo já toma conta do ambiente. O hotel recebeu uma decoração especial para receber a Seleção Brasileira, com diversas bandeirinhas espalhadas pelas áreas externas e internas, além de pinturas e elementos visuais que fazem referência à equipe pentacampeã mundial. Os detalhes transformaram o local em uma verdadeira extensão da casa da Seleção em solo norte-americano.

Embora o acesso da imprensa tenha sido restrito, foi possível conhecer parte da estrutura utilizada pela delegação. Os jornalistas tiveram autorização para circular apenas pelo estacionamento, pela entrada principal do complexo e pelo auditório onde serão realizadas as entrevistas coletivas ao longo da preparação. Para aproximar os torcedores do ambiente vivido pelos jogadores, o Lance! também produziu um vídeo mostrando a entrada e parte do local, permitindo ao leitor conhecer um pouco mais do cotidiano da equipe nacional durante o período de concentração.

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Hotel da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Márcio Dolzan/Lance!)

Nesta quarta-feira (3), o zagueiro Marquinhos, bicampeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, e o atacante Igor Thiago, que atua pelo Brentford, da Inglaterra, foram os primeiros a conversar com a imprensa no local. O diretor de Seleções da CBF, Rodrigo Caetano, deu as boas-vindas.

A agenda da Seleção começou logo pela manhã, com uma atividade realizada na academia do próprio hotel. O trabalho teve como objetivo dar sequência à preparação física dos atletas e auxiliar na adaptação ao cronograma estabelecido pela comissão técnica. Já no período da tarde, os jogadores voltam a campo para mais um atividade no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown.

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A expectativa é que Carlo Ancelotti comece a desenhar a equipe que enfrentará o Egito no próximo sábado (6), em Cleveland, naquele que será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. O amistoso servirá como importante teste para ajustes finais e definição da formação titular.

O Lance! acompanha de perto todos os detalhes da preparação brasileira nos Estados Unidos.

Hotel da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Márcio Dolzan/Lance!)

A estreia da equipe no Mundial está marcada para o dia 13, diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Integrante do Grupo C, o Brasil também terá pela frente as seleções do Haiti e da Escócia na primeira fase da competição. Até lá, a concentração no Hotel The Ridge será peça fundamental na busca pelos ajustes finais antes do início da caminhada rumo ao tão sonhado hexacampeonato.

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