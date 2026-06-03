Heróis de guerra, cinema de rua… O pacato distrito que é vizinho da Seleção

BERNARDSVILLE, NJ (EUA) - O topo dos postes ostenta imagens de veteranos da Segunda Guerra e da Guerra do Vietnã. A estação de trem central, construída em pedra e inaugurada há mais de 120 anos, é ao mesmo tempo funcional e turística. O "centrinho" é movimentado, mas com arquitetura bucólica e com direito a antigo cinema de rua. E tudo isso integra a vizinhança da Seleção na Copa do Mundo.

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Bernardsville é o distrito mais ao norte de Somerset, cidade onde fica o bairro de Basking Ridge, que hospeda a Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo. A presença da mais tradicional equipe do futebol mundial pela região, porém, (ainda) não chama a atenção do local. As únicas bandeiras que se espalham pela cidade são as dos Estados Unidos, demonstrando o orgulho pelo país.

Postes de luz nas ruas de Bernardsville têm homenagens a veteranos de guerra (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

A pacata cidade é o refúgio perfeito para Carlo Ancelotti preparar a Seleção para a Copa do Mundo. Tudo fica próximo: o hotel The Ridge, onde a delegação está hospedada, fica a 10 minutos do CT, localizado em Morristown, e menos de 30 do MetLife Stadium, onde o Brasil fará a estreia com o Marrocos.

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Além disso, a privacidade é garantida: afastado da cidade, o hotel fica em uma rodovia em que o único acesso possível é por veículos — e nenhum deles pode ficar mais do que alguns segundos, senão é convidado a se retirar por algum policial local.

Estação de trem central de Bernardsville é centenária (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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