CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; afastamento é de até três semanas

TERESÓPOLIS - O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou na manhã desta quinta-feira (28) que a lesão da panturrilha de Neymar é de grau 2. Com isso, ele poderá ficar até três semanas fora dos gramados, o que ameaça a participação do jogador na Copa do Mundo.

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— Neymar se apresentou ontem (quarta). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou lesão grau dois na panturrilha. Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa — declarou Lasmar, em pronunciamento na Granja Comary. O médico da Seleção saiu sem responder perguntas.

Na quarta-feira (27), membros da comissão técnica estiveram em uma clínica em Teresópolis por volta do meio-dia para organizar o primeiro exame do jogador pela Seleção. Ele sentiu a lesão em 17 de maio, véspera da convocação, em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Brasileirão.

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Neymar chegou à clínica por volta das 17h, acompanhado do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O exame de imagem foi realizado, e o atacante deixou a clínica aproximadamente às 18h30.

A reportagem apurou que Neymar deixou a sala do exame mancando. Em seguida, ele caminhou de um lado para o outro na clínica demonstrando ansiedade, enquanto aguardava o resultado da avaliação médica. O jogador permaneceu no local por cerca de uma hora e meia.

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Na sequência, Neymar deixou a clínica cabisbaixo, em uma atitude que reforçou a preocupação em relação à gravidade do problema físico. Pessoas presentes no local perceberam o abatimento do jogador logo após a conversa com os médicos.

Médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou gravidade de lesão de Neymar (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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