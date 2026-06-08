Brasil inicia semana de estreia na Copa com novidade e à espera de Neymar

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira inicia a semana de estreia na Copa do Mundo sem Wesley, com Éderson e à espera de Neymar. O atacante do Santos faz nesta segunda-feira (8) um novo exame de ressonância magnética e, a depender do resultado, poderá voltar a treinar com bola.

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➡️Com corte de Wesley, Seleção chega à 3ª Copa seguida sem titular na lateral direita

Neymar não joga desde 17 de maio, quando sentiu a panturrilha direita em jogo do Santos com o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o clube informou que se tratava de um edema, mas na apresentação à Seleção Brasileira, em 27 de maio, um exame apontou lesão de grau 2, adiando a participação de Neymar nos treinos com bola.

A expectativa, agora, é de que ele finalmente se integre às atividades táticas no CT do Brasil em Nova Jersey. Nesta segunda-feira, Carlo Ancelotti comanda o treino a partir das 17h locais (18h de Brasília).

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Éderson chega à concentração do Brasil e se integra ao grupo da Copa

Se Neymar é dúvida, o volante Éderson, da Atalanta, já deverá trabalhar com os companheiros. O jogador é aguardado no início da manhã no hotel da Seleção Brasileira, no bairro de Basking Ridge

Éderson foi convocado na manhã de domingo, logo após um exame médico demonstrar que a lesão que Wesley sentiu na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Egito o deixará de fora de combate por pelo menos quarenta dias.

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O lateral-direito da Seleção deixou a concentração no início da tarde desse domingo. O dia era de folga para os jogadores, mas boa parte dos atletas ficou no hotel e aproveitou para se despedir do companheiro.

Volante Éderson se junta à Seleção para a disputa da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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