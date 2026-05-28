Caciques da CBF sabiam da gravidade da lesão de Neymar pelo menos desde o dia 22. O Lance! confirmou que a informação, veiculada oficialmente nesta quinta-feira, já circulava entre um seleto grupo nos bastidores da entidade nesta data. A gravidade preocupa não só para a estreia, mas também pode afetar a preparação com a Seleção Brasileira para a primeira fase da Copa do Mundo, que se inicia no próximo dia 11 de junho. Internamente, a situação causou mal-estar. Por ora, a entidade ganha tempo enquanto avalia a necessidade de corte — e a tendência é que a decisão seja protelada até datas próximas da estreia.

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O Lance! conversou também com pessoas próximas de Neymar e seu pai. O relato foi de que as informações que chegavam ao pai do atleta corroboravam a versão de lesão simples, sem maiores problemas, desde a última semana. Uma das pessoas ouvidas, e que tem relação muito próxima aos dois, disse que a entrevista do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, nesta quinta-feira, surpreendeu, o que deixa no ar a forma como ocorreu essa comunicação entre o Santos e o staff do atleta.

A maneira como é conduzida a relação entre o clube e o astro pode explicar parte da questão. O termo usado por pessoas que conviveram no ambiente para descrever a relação é "excesso de cautela". No fluxo de comunicação interna do clube, a reportagem ouviu de uma das pessoas que trabalha para o Santos que o caso "sempre foi tratado como grau dois".

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O exame feito por Neymar confirmou a lesão mais grave do que o inicialmente divulgado na panturrilha, com tempo de recuperação entre três e quatro semanas, e pelo menos uma pessoa da CBF teve acesso ao laudo — não às imagens — no dia 22. A convocação aconteceria na segunda-feira, dia 18, com a divulgação pelo coordenador de saúde do Santos, Rodrigo Zogaib no dia 20, de que se tratava somente de um edema leve, com cinco a dez dias de prazo de recuperação.



Rodrigo Lasmar atualiza situação de Neymar na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O exame foi realizado na manhã do dia da convocação. Vale ressaltar que o departamento médico do Santos tem comunicação direta com o staff do jogador e não tem total autonomia para divulgação de informações sobre Neymar. Tudo passa pelo staff da NR Sports.

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Esse é um ponto, inclusive, que já gerou rusgas no passado entre o presidente santista, Marcelo Teixeira, e o pai de Neymar. Em novembro de 2025, por exemplo, quando o craque teve uma lesão no joelho, Neymar Pai ficou furioso com o vazamento da informação pouco antes de um evento em que confirmaria a compra da marca do Rei Pelé.



Há uma política interna no Santos de blindagem em relação à divulgação de quaisquer informações sobre o jogador, e o círculo de quem tem acesso a essas questões também é bastante restrito. Até mesmo a assessoria do clube, por vezes, fica de mãos atadas, como quando foi confirmada a contratação do camisa 10, alardeada por Teixeira em redes sociais minutos antes do horário combinado com a comunicação interna para disparar oficialmente a notícia.



Havia um entendimento na CBF de que Lasmar poderia fazer pessoalmente uma avaliação mais aprofundada da condição do jogador no momento da apresentação — o que explica o fato de a entidade só ter realizado exame de imagem no dia 27, em Teresópolis. O médico tem longa relação de confiança com Neymar e já foi responsável por algumas cirurgias do atleta desde 2018, quando realizou um procedimento para correção de fratura no pé direito. Ele também realizou a artroscopia no joelho do jogador em dezembro do ano passado.

Não está confirmado, contudo, se Lasmar recebeu antecipadamente a informação de que a lesão seria de grau dois, e não um edema leve. Pessoas da CBF disseram à reportagem que Carlo Ancelotti só tomou conhecimento da gravidade do caso no dia 27, ao chegar na Granja Comary.



O Santos divulgou neste dia 28 uma nota oficial afirmando que todos os exames foram compartilhados com a CBF no dia 18, dia da convocação, e lembrou que "a equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação".