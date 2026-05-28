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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Cúpula da CBF já tinha informação de que lesão de Neymar era de grau dois

Pessoas muito próximas ao jogador relataram que pai não sabia da gravidade

Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
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Vicente Seda
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
18:54
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Neymar faz exercícios na academia do CT da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
imagem cameraNeymar tem lesão de grau dois na panturrilha e preocupa para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
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Caciques da CBF sabiam da gravidade da lesão de Neymar pelo menos desde o dia 22. O Lance! confirmou que a informação, veiculada oficialmente nesta quinta-feira, já circulava entre um seleto grupo nos bastidores da entidade nesta data. A gravidade preocupa não só para a estreia, mas também pode afetar a preparação com a Seleção Brasileira para a primeira fase da Copa do Mundo, que se inicia no próximo dia 11 de junho. Internamente, a situação causou mal-estar. Por ora, a entidade ganha tempo enquanto avalia a necessidade de corte — e a tendência é que a decisão seja protelada até datas próximas da estreia.

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O Lance! conversou também com pessoas próximas de Neymar e seu pai. O relato foi de que as informações que chegavam ao pai do atleta corroboravam a versão de lesão simples, sem maiores problemas, desde a última semana. Uma das pessoas ouvidas, e que tem relação muito próxima aos dois, disse que a entrevista do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, nesta quinta-feira, surpreendeu, o que deixa no ar a forma como ocorreu essa comunicação entre o Santos e o staff do atleta.

A maneira como é conduzida a relação entre o clube e o astro pode explicar parte da questão. O termo usado por pessoas que conviveram no ambiente para descrever a relação é "excesso de cautela". No fluxo de comunicação interna do clube, a reportagem ouviu de uma das pessoas que trabalha para o Santos que o caso "sempre foi tratado como grau dois".

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O exame feito por Neymar confirmou a lesão mais grave do que o inicialmente divulgado na panturrilha, com tempo de recuperação entre três e quatro semanas, e pelo menos uma pessoa da CBF teve acesso ao laudo — não às imagens — no dia 22. A convocação aconteceria na segunda-feira, dia 18, com a divulgação pelo coordenador de saúde do Santos, Rodrigo Zogaib no dia 20, de que se tratava somente de um edema leve, com cinco a dez dias de prazo de recuperação.

Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar atualiza situação de Neymar em coletiva na Granja Comary
Rodrigo Lasmar atualiza situação de Neymar na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O exame foi realizado na manhã do dia da convocação. Vale ressaltar que o departamento médico do Santos tem comunicação direta com o staff do jogador e não tem total autonomia para divulgação de informações sobre Neymar. Tudo passa pelo staff da NR Sports. 

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Esse é um ponto, inclusive, que já gerou rusgas no passado entre o presidente santista, Marcelo Teixeira, e o pai de Neymar. Em novembro de 2025, por exemplo, quando o craque teve uma lesão no joelho, Neymar Pai ficou furioso com o vazamento da informação pouco antes de um evento em que confirmaria a compra da marca do Rei Pelé.

Há uma política interna no Santos de blindagem em relação à divulgação de quaisquer informações sobre o jogador, e o círculo de quem tem acesso a essas questões também é bastante restrito. Até mesmo a assessoria do clube, por vezes, fica de mãos atadas, como quando foi confirmada a contratação do camisa 10, alardeada por Teixeira em redes sociais minutos antes do horário combinado com a comunicação interna para disparar oficialmente a notícia.

Havia um entendimento na CBF de que Lasmar poderia fazer pessoalmente uma avaliação mais aprofundada da condição do jogador no momento da apresentação — o que explica o fato de a entidade só ter realizado exame de imagem no dia 27, em Teresópolis. O médico tem longa relação de confiança com Neymar e já foi responsável por algumas cirurgias do atleta desde 2018, quando realizou um procedimento para correção de fratura no pé direito. Ele também realizou a artroscopia no joelho do jogador em dezembro do ano passado.

Não está confirmado, contudo, se Lasmar recebeu antecipadamente a informação de que a lesão seria de grau dois, e não um edema leve. Pessoas da CBF disseram à reportagem que Carlo Ancelotti só tomou conhecimento da gravidade do caso no dia 27, ao chegar na Granja Comary.

O Santos divulgou neste dia 28 uma nota oficial afirmando que todos os exames foram compartilhados com a CBF no dia 18, dia da convocação, e lembrou que "a equipe de fisioterapia da seleção brasileira é composta também por profissionais do Santos FC que acompanham Neymar Jr. há mais de 10 anos e em todo esse processo de recuperação".

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