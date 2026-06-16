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Estatísticas mostram quem se destacou e quem decepcionou na estreia do Brasil na Copa do Mundo

Vinícius Júnior foi o melhor em campo; Igor Thiago e Ibañez receberam as menores notas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 15:46
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Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Vini Jr. é derrubado no empate entre Brasil e Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

O Brasil estreou na Copa do Mundo de 2026 no último sábado (13) com empate por 1 a 1 diante do Marrocos, principal adversário da Seleção Brasileira na primeira fase. Apesar do resultado, os números mostram que a equipe comandada por Carlo Ancelotti teve bons desempenhos individuais e algumas atuações abaixo do esperado.

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    Vinícius Jr foi o destaque do Brasil

    Autor do gol brasileiro, Vinícius Júnior recebeu nota 8.0 no SofaScore, a 27ª maior entre todos os jogadores que já estrearam nesta edição da Copa do Mundo.

    Vinícius Jr. foi o melhor em campo na partida entre Brasil e Marrocos na estreia das equipes na Copa do Mundo 2026 (Foto: ChatGPT)

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    Marquinhos, com nota 7,3, e Douglas Santos, com 7,2, completaram o pódio das melhores atuações brasileiras na partida. Por outro lado, Igor Thiago e Ibañez receberam nota 6,2 e terminaram como os jogadores com pior avaliação da equipe brasileira na estreia.

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    Vini Jr também foi o mais rápido do lado brasileiro

    Além de ser decisivo no placar, Vinícius Júnior também foi o jogador de linha mais veloz do Brasil na estreia. O atacante atingiu 34,1 km/h, superando Marquinhos e Igor Thiago. Por outro lado, Casemiro foi o jogador que atingiu a velocidade mais baixa.

    Vini Jr. foi quem atingiu a maior velocidade na estreia do Brasil, enquanto Casemiro a menor (Foto: ChatGPT)

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    Se Vini liderou em velocidade, Raphinha foi o jogador que mais percorreu distância durante a partida. O atacante registrou 11,6 quilômetros, seguido por Douglas Santos e Gabriel Magalhães.

    Distância percorrida pelos jogadores do Brasil

    • Raphinha – 11,6 km
    • Douglas Santos – 10,5 km
    • Gabriel Magalhães – 10,1 km
    • Vinícius Júnior – 10,1 km
    • Bruno Guimarães – 9,8 km (80 minutos)
    • Marquinhos – 9,7 km
    • Igor Thiago – 7,4 km (66 minutos)
    • Lucas Paquetá – 7 km (65 minutos)
    • Fabinho – 5,7 km (55 minutos)
    • Casemiro – 5,3 km (49 minutos)
    • Alisson – 5,2 km
    • Danilo – 5,1 km (55 minutos)
    • Ibañez – 5 km (49 minutos)
    • Matheus Cunha – 4 km (65 minutos)
    • Luiz Henrique – 3,8 km (66 minutos)
    • Danilo Santos – 2,5 km (20 minutos)

    A equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti volta a campo nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Haiti. Os haitianos estrearam com derrota para a Escócia e, assim como a Seleção Canarinha, chegam para a partida em busca da sua primeira vitória na competição.

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