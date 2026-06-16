Douglas Santos: 'O primeiro pensamento é vencer o Haiti, mas sem soberba' Lateral-esquerdo da Seleção alerta para 'jogo físico' do adversário de sexta

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O lateral-esquerdo da Seleção Brasileira Douglas Santos fez um alerta na manhã desta terça-feira (16): o Brasil precisa ter o pensamento de vencer bem o Haiti na sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, "mas sem soberba". O jogador citou a estreia dos haitianos diante da Escócia, quando venderam caro a derrota por 1 a 0.

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— A gente está falando de uma seleção do Haiti, mas que é uma seleção muito forte fisicamente, que tem uma intensidade que pelo menos eu pude ver no jogo que eles fizeram contra a Escócia, que tem se mostrado uma seleção muito qualificada. Será um jogo muito difícil, no qual o primeiro pensamento é pensar em vencer, porque não podemos ter a soberba de falar que é o Haiti e que a gente vai golear. Temos que ter os pés no chão, a humildade e saber que os três pontos é o mais importante nesse momento —, declarou Douglas Santos, em entrevista concedida do hotel onde a Seleção Brasileira está concentrada para a Copa do Mundo.

O lateral-esquerdo reconheceu que o Brasil fez um jogo abaixo do esperado na estreia com o Marrocos. Ele negou que tenha faltado entrega aos jogadores, mas avaliou que faltou intensidade ao time na primeira parte do jogo.

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— A gente poderia ter jogado muito melhor do que a gente jogou, isso é fato.P oderíamos ter começado o jogo muito mais intenso do que a gente começou, ter ali dominado mais os espaços de campo, que muitas das vezes no primeiro tempo a gente deixou a desejar. A entrega, a vontade, ela não vai faltar nunca, ainda mais com a Seleção Brasileira de Copa do Mundo, mas que a qualidade em si, eu acho que 90 minutos faltou um pouco — avaliou Douglas Santos.

Para o jogador, o Brasil deverá estar mais à vontade diante do Haiti.

— Com certeza iremos controlar a ansiedade, controlar a emoção, sabendo que a estreia passou e agora nós temos que fazer o algo a mais, já para o jogo contra o Haiti.

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Douglas Santos durante entrevista da Seleção no hotel The Ridge (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Outros trechos da entrevista de Douglas Santos

EXPECTATIVA POR NEYMAR E SOBRE QUEM TEM O CABELO MAIS BONITO

— Nossa expectativa que o Neymar esteja 100% é das melhores. Estamos orando para que ele se recupere 100%, porque ele estando 100% vai ser um cara aí que vai nos ajudar bastante. Neymar é um ídolo para mim e para todos os jogadores que aqui estão, que viram ele fazendo história, não só pelos clubes que ele passou, mas também pela Seleção. Queremos que ele esteja pronto o mais breve possível para que possa nos ajudar nessa caminhada. Creio que será brilhante. E eu acho que o meu cabelo é mais bonito (que o dele).

COMO A EXPERIÊNCIA DA DEFESA PODE AJUDAR OS MAIS JOVENS, COMO IBAÑEZ

— Na Copa do Mundo vão existir muitos jogadores de várias faixas de idade. Claro que, tendo jogadores jovens, isso irá trazer um equilíbrio para aqueles que são um pouco mais velhos, de maturidade, de intensidade. Todos que estão aqui na Seleção estão preparados para entregar o seu melhor e sempre estar dando o seu melhor de intensidade, com experiência. E, com certeza, iremos ajudar esses meninos que são mais jovens na nossa Seleção.

SOBRE ANCELOTTI REVELAR ESCALAÇÃO HORAS ANTES

— Já tive muitos outros treinadores na Europa que não passavam a escalação durante a semana ou até no dia antes do jogo para que todos pudessem estar preparados. E esse jogo (com o Marrocos) o mister fez isso com a gente. Todos estavam preparados, estavam focados. Acho que isso também nos dá oportunidade de todos se prepararem antes dos jogos, porque se você desligar um pouquinho, você sabe que é a Copa do Mundo, é tiro curto e pode cobrar caro. Ele (Ancelotti) mostrou ali a equipe antes de a gente sair para o estádio. Todos estavam focados, todos estavam muito bem preparados para esse momento.

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