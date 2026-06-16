logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Douglas Santos: 'O primeiro pensamento é vencer o Haiti, mas sem soberba'

Lateral-esquerdo da Seleção alerta para 'jogo físico' do adversário de sexta

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
16/06/2026 10:15
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Douglas Santos durante treino da Seleção Brasileira nos Estadps Unidos
Douglas Santos ganha espaço na Seleção Brasileira na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O lateral-esquerdo da Seleção Brasileira Douglas Santos fez um alerta na manhã desta terça-feira (16): o Brasil precisa ter o pensamento de vencer bem o Haiti na sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, "mas sem soberba". O jogador citou a estreia dos haitianos diante da Escócia, quando venderam caro a derrota por 1 a 0.

continua após a publicidade
  • Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo com o Marrocos pela Copa do Mundo

    Com Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o ciclo

    Seleção Brasileira
    Há 20 horas

    • ➡️Por que Endrick ainda não joga na Seleção? Lance! explica o cenário

    — A gente está falando de uma seleção do Haiti, mas que é uma seleção muito forte fisicamente, que tem uma intensidade que pelo menos eu pude ver no jogo que eles fizeram contra a Escócia, que tem se mostrado uma seleção muito qualificada. Será um jogo muito difícil, no qual o primeiro pensamento é pensar em vencer, porque não podemos ter a soberba de falar que é o Haiti e que a gente vai golear. Temos que ter os pés no chão, a humildade e saber que os três pontos é o mais importante nesse momento —, declarou Douglas Santos, em entrevista concedida do hotel onde a Seleção Brasileira está concentrada para a Copa do Mundo.

    O lateral-esquerdo reconheceu que o Brasil fez um jogo abaixo do esperado na estreia com o Marrocos. Ele negou que tenha faltado entrega aos jogadores, mas avaliou que faltou intensidade ao time na primeira parte do jogo.

    continua após a publicidade

    — A gente poderia ter jogado muito melhor do que a gente jogou, isso é fato.P oderíamos ter começado o jogo muito mais intenso do que a gente começou, ter ali dominado mais os espaços de campo, que muitas das vezes no primeiro tempo a gente deixou a desejar. A entrega, a vontade, ela não vai faltar nunca, ainda mais com a Seleção Brasileira de Copa do Mundo, mas que a qualidade em si, eu acho que 90 minutos faltou um pouco — avaliou Douglas Santos.

    Para o jogador, o Brasil deverá estar mais à vontade diante do Haiti.

    — Com certeza iremos controlar a ansiedade, controlar a emoção, sabendo que a estreia passou e agora nós temos que fazer o algo a mais, já para o jogo contra o Haiti.

    continua após a publicidade
    Douglas Santos durante entrevista da Seleção
    Douglas Santos durante entrevista da Seleção no hotel The Ridge (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Outros trechos da entrevista de Douglas Santos

    EXPECTATIVA POR NEYMAR E SOBRE QUEM TEM O CABELO MAIS BONITO

    — Nossa expectativa que o Neymar esteja 100% é das melhores. Estamos orando para que ele se recupere 100%, porque ele estando 100% vai ser um cara aí que vai nos ajudar bastante. Neymar é um ídolo para mim e para todos os jogadores que aqui estão, que viram ele fazendo história, não só pelos clubes que ele passou, mas também pela Seleção. Queremos que ele esteja pronto o mais breve possível para que possa nos ajudar nessa caminhada. Creio que será brilhante. E eu acho que o meu cabelo é mais bonito (que o dele).

    COMO A EXPERIÊNCIA DA DEFESA PODE AJUDAR OS MAIS JOVENS, COMO IBAÑEZ

    — Na Copa do Mundo vão existir muitos jogadores de várias faixas de idade. Claro que, tendo jogadores jovens, isso irá trazer um equilíbrio para aqueles que são um pouco mais velhos, de maturidade, de intensidade. Todos que estão aqui na Seleção estão preparados para entregar o seu melhor e sempre estar dando o seu melhor de intensidade, com experiência. E, com certeza, iremos ajudar esses meninos que são mais jovens na nossa Seleção.

    SOBRE ANCELOTTI REVELAR ESCALAÇÃO HORAS ANTES

    — Já tive muitos outros treinadores na Europa que não passavam a escalação durante a semana ou até no dia antes do jogo para que todos pudessem estar preparados. E esse jogo (com o Marrocos) o mister fez isso com a gente. Todos estavam preparados, estavam focados. Acho que isso também nos dá oportunidade de todos se prepararem antes dos jogos, porque se você desligar um pouquinho, você sabe que é a Copa do Mundo, é tiro curto e pode cobrar caro. Ele (Ancelotti) mostrou ali a equipe antes de a gente sair para o estádio. Todos estavam focados, todos estavam muito bem preparados para esse momento.

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Seleção BrasileiraBrasil x Haiti: arbitragem é definida com comissão 100% europeiaHá 13 minutos
    Ex-lateral direito aponta problemas ofensivos na Amarelinha (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoDenílson propõe mudança radical na Seleção Brasileira; Felipão aprovaHá 1 hora
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraGol diante do Marrocos ampliou sequência positiva do Brasil de AncelottiHá 2 horas
    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Seleção BrasileiraTironi no Lance!: Brasil apresentou pouco até aqui do que esta Copa exigeHá 3 horas
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Seleção BrasileiraPor que Endrick ainda não joga na Seleção? Lance! explica o cenárioHá 3 horas
    Felipe Melo confessou estar apreensivo com o retorno de Neymar a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Fora de CampoFelipe Melo é sincero sobre retorno de Neymar contra o Haiti: 'Não vai'Há 4 horas

    Mais LANCE!

    Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026)
    Estátua de Rocky Balboa com a bandeira do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Maldição de Rocky Balboa? Torcida do Flamengo desafiou superstição e vestiu estátua da cidade de jogo do Brasil
    Casal anunciou a gravidez através do canal no Youtube. (Foto: Reprodução)
    Bruna Biancardi anuncia gravidez com Neymar; veja
    Marquinhos corre em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Marquinhos usa exemplo do PSG para blindar Seleção após estreia
    Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Ausência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: 'Sabemos'
    Treino da Seleção Feminina Sub-15 em Santa Catarina Staff Images/CBF
    Seleção Feminina sub-15 é convocada para última preparação antes da Liga Evolución
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)
    Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    Análise tática do Guffo: quatro destaques da Copa até aqui
    Treino Seleção Brasileira
    Seleção treina sem Neymar e mais três nesta segunda (15)
    Neymar acompanhou a partida entre Brasil e Marrocos do banco de reservas
    Neymar realiza exame e segue planejamento na Seleção; entenda
    Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.
    Endrick ganha quase 600 mil seguidores em 24h e aumenta pressão por vaga na Seleção
    Jogadores do Haiti acenam para a torcida após a derrota para a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).
    Haiti tem 100% de derrotas em Copas e gols marcados por um único jogador; conheça o adversário do Brasil
    Marília durante treino da Seleção no CT Manoel Dresch Créditos: Lívia Villas Boas/CBF
    Seleção Brasileira Feminina treina em Itu nesta semana