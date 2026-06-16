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Neymar treina em campo e volta à Seleção fica mais próxima

Imagens fornecidas pela CBF mostram jogador correndo no campo do CT

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
16/06/2026 13:20
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Neymar trabalhou no campo nesta terça-feira
Neymar trabalhou em campo no treino fechado desta terça-feira (Reprodução/CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Neymar realizou, nesta terça-feira (16), sua primeira atividade em campo com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos. O camisa 10, que passou por exames médicos na última segunda-feira, participou de um treino leve no campo, de tênis (sem chuteiras).

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    Seguindo o cronograma de recuperação estabelecido pelo departamento médico da Seleção Brasileira, Neymar realizou uma nova ressonância magnética como parte do protocolo de acompanhamento da lesão de grau 2 na panturrilha direita. A CBF não divulgou oficialmente o resultado do exame. No entanto, o Lance! apurou que a avaliação apresentou um cenário positivo e dentro das projeções traçadas pelo departamento médico desde o diagnóstico da contusão, em 27 de maio.

    O resultado reforçou a confiança da comissão técnica de que o camisa 10 poderá iniciar uma nova etapa do processo de recuperação para o jogador estar apto a jogar a Copa do Mundo. O jogador fez corridas leves e um trabalho acompanhado do departamento de preparação física.

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    A atividade desta terça-feira foi fechada à imprensa. Nesse processo de transição, a expectativa é que o jogador possa voltar a treinar com os companheiros no início da próxima semana. Portanto, ele teria condições de ser aprovado na terceira partida da fase de grupos, diante da Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.

    Na próxima sexta-feira (19), porém, o Brasil vai enfrentar o Haiti, na Filadélfia. A partida será a segunda da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O time comandado por Carlo Ancelotti ocupa a terceira colocação no Grupo C, com um ponto. A Escócia lidera a chave, com 3 pontos. Marrocos tem apenas um.

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