HOBOKEN (EUA) — Em meio à contagem regressiva para a estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, a Seleção Brasileira faz neste sábado (6), em Cleveland, diante do Egito, seu último teste antes do início da competição. Mas enquanto a bola não rola, o Lance! aproveitou a passagem pela região que serve de base para o Brasil nos Estados Unidos para descobrir histórias, personagens e sabores que ajudam a contar um pouco da relação entre o país do futebol e a terra do Tio Sam.

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A primeira parada foi em Hoboken, charmosa cidade de Nova Jersey localizada às margens do Rio Hudson. Com uma vista privilegiada do horizonte de Nova York, o local mistura ruas tranquilas, arquitetura histórica, cafés aconchegantes e uma forte herança de imigrantes italianos. É o tipo de lugar onde parece impossível caminhar sem encontrar uma boa história — ou uma boa sobremesa.

Hobuken, em Nova Jersey (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)

E foi justamente atrás de uma delas que a reportagem chegou à famosa Bake Shop, confeitaria que pertence à família Valastro. Para os brasileiros, o sobrenome dispensa apresentações. Afinal, foi dali que surgiu Buddy Valastro, o carismático confeiteiro que conquistou fãs no Brasil com programas de televisão e até uma versão nacional de seu reality show.

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Ao entrar na loja, a sensação é de estar dentro de um dos episódios que fizeram sucesso mundo afora. Bolos elaborados, doces cuidadosamente decorados e vitrines capazes de desafiar qualquer dieta chamam a atenção dos visitantes. Mas havia uma missão específica: experimentar o famoso canole, uma das especialidades da casa.

Bake Shop em Hoboken, em Nova Jersey - (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)

Missão cumprida e aprovada com louvor

Com casquinha crocante, recheio cremoso e o equilíbrio perfeito entre textura e sabor, o doce faz jus à fama que atravessou fronteiras. Em tempos de concentração, talvez não seja exatamente o tipo de alimento liberado para os jogadores da Seleção. Mas para os torcedores e visitantes, a recomendação é praticamente obrigatória.

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O famoso canole da Bake Shop (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)

A ligação entre Hoboken e a Seleção Brasileira, aliás, não é novidade. O local guarda lembranças de uma passagem marcante da equipe nacional. Em 2015, antes de uma série de amistosos nos Estados Unidos, o Brasil escolheu a região como parte de sua preparação. Na época, quem comandava a equipe era o tetracampeão mundial Dunga.

Onze anos depois, o cenário continua encantador. As águas do Hudson seguem separando Nova Jersey de Manhattan, os turistas continuam buscando o melhor ângulo para fotografar Nova York e a Bake Shop permanece atraindo visitantes de diversas partes do mundo.

Enquanto isso, a Seleção vive seus últimos momentos de ajustes antes do início da caminhada no Mundial. Entre treinos, observações táticas e a expectativa pela estreia contra o Marrocos, o Brasil tenta encontrar a receita perfeita para buscar mais uma estrela.

Hobuken, em Nova Jersey (Foto: Marcio Iannacca/Lance!)

E se depender das inspirações encontradas em Hoboken, o segredo pode estar justamente na combinação certa dos ingredientes: tradição, talento, paciência e um toque especial de criatividade.

A mesma fórmula que transformou um simples canole em uma atração internacional.

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