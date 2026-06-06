Brasil e Egito já protagonizaram um confronto eletrizante na Copa das Confederações

A história dos confrontos entre Brasil e Egito não é extensa, mas guarda um capítulo memorável. Na Copa das Confederações de 2009, as seleções protagonizaram um dos jogos mais emocionantes da competição, decidido apenas nos acréscimos após uma sequência de reviravoltas. Dezessete anos depois, as equipes voltam a se enfrentar neste sábado (6), às 19h (de Brasília), no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo.

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Na estreia das duas equipes naquela edição do torneio, Brasil e Egito protagonizaram um dos jogos mais eletrizantes da competição. A Seleção abriu vantagem com gols de Kaká, Luís Fabiano e Juan, chegando a liderar por 3 a 1. Os egípcios, porém, reagiram de forma surpreendente e empataram a partida em 3 a 3, colocando pressão sobre os comandados de Dunga nos minutos finais.

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Quando o empate parecia definido, o Brasil encontrou o caminho da vitória já nos acréscimos. Após uma finalização em direção ao gol ser interceptada com a mão por um defensor egípcio dentro da área, o árbitro marcou pênalti. Kaká assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança, decretando o triunfo brasileiro por 4 a 3 em um dos jogos mais memoráveis da história da Copa das Confederações.

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Agora, 17 anos depois, as seleções voltam a medir forças em um encontro que serve de preparação para o principal objetivo do ciclo: a disputa da Copa do Mundo.

Jogadores do Brasil reclamam de pênalti após jogador do Egito colocar a mão dentro da área (Foto: Reprodução)

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O retrospecto entre as seleções é amplamente favorável ao Brasil. Em seis confrontos disputados ao longo da história, a equipe brasileira venceu todos, sem registrar empates ou derrotas. O último encontro aconteceu em 2011. Apesar da superioridade no histórico, um duelo em especial segue vivo na memória dos torcedores: o emocionante confronto pela Copa das Confederações de 2009, na África do Sul.