Marrocos fará jogo contra possível adversário do Brasil nas oitavas de final; entenda
Seleção marroquina joga neste domingo (7) e estreia no Mundial contra o Brasil, dia 13 de junho
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Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, Marrocos se prepara para o último jogo antes do Mundial e entra em campo neste domingo, às 16h (horário de Brasília). A comissão técnica de Carlo Ancelotti estará de olho na partida não só pelo rival do Grupo C, mas porque a partida envolve a Noruega, possível confronto para o Brasil nas oitavas de final do Mundial.
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Isso porque o "chaveamento perfeito" da Seleção Brasileira coloca a equipe na primeira posição do seu grupo e, nas fase pré oitavas de final, diante do segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Na sequência, nas oitavas de final, o adversário sai do confronto dos segundos colocados dos grupos E e I, que envolve a Noruega.
A seleção de Erling Haaland está na mesma chave da França, atual vice-campeã, Senegal e Iraque. Se a Noruega passar na segunda posição desse grupo, considerando que os franceses são favoritos para serem os primeiros colocados, entraria no mesmo lado do Brasil no mata-mata. Antes, há um duelo com o Grupo E, formado por Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao.
Vale ressaltar que essa sequência de chaveamento não garante que a Noruega será adversária do Brasil, já que o Senegal surge como uma possível rival pela segunda colocação e pode cair no mesmo lado da Seleção Brasileira. Entretanto, diante do bom desempenho dos noruegueses nas Eliminatórias da Uefa, há uma expectativa para que a equipe de Haaland seja a segunda melhor do seu grupo, atrás da França.
Veja os jogos de Marrocos e Noruega na Copa do Mundo
Marrocos - Grupo C
- Brasil x Marrocos | 13/04 - 19h
- Escócia x Marrocos | 19/04 - 19h
- Marrocos x Haiti | 24/04 - 19h
Noruega - Grupo I
- Iraque x Noruega | 16/06 - 19h
- Noruega x Senegal | 22/06 - 21h
- Noruega x França | 26/06 - 16h
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