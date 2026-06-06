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Marrocos fará jogo contra possível adversário do Brasil nas oitavas de final; entenda

Seleção marroquina joga neste domingo (7) e estreia no Mundial contra o Brasil, dia 13 de junho

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 06/06/2026
10:59
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Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraMarrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
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Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, Marrocos se prepara para o último jogo antes do Mundial e entra em campo neste domingo, às 16h (horário de Brasília). A comissão técnica de Carlo Ancelotti estará de olho na partida não só pelo rival do Grupo C, mas porque a partida envolve a Noruega, possível confronto para o Brasil nas oitavas de final do Mundial.

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Isso porque o "chaveamento perfeito" da Seleção Brasileira coloca a equipe na primeira posição do seu grupo e, nas fase pré oitavas de final, diante do segundo colocado do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Na sequência, nas oitavas de final, o adversário sai do confronto dos segundos colocados dos grupos E e I, que envolve a Noruega.

A seleção de Erling Haaland está na mesma chave da França, atual vice-campeã, Senegal e Iraque. Se a Noruega passar na segunda posição desse grupo, considerando que os franceses são favoritos para serem os primeiros colocados, entraria no mesmo lado do Brasil no mata-mata. Antes, há um duelo com o Grupo E, formado por Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao.

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Vale ressaltar que essa sequência de chaveamento não garante que a Noruega será adversária do Brasil, já que o Senegal surge como uma possível rival pela segunda colocação e pode cair no mesmo lado da Seleção Brasileira. Entretanto, diante do bom desempenho dos noruegueses nas Eliminatórias da Uefa, há uma expectativa para que a equipe de Haaland seja a segunda melhor do seu grupo, atrás da França.

Veja os jogos de Marrocos e Noruega na Copa do Mundo

Marrocos - Grupo C

  • Brasil x Marrocos | 13/04 - 19h
  • Escócia x Marrocos | 19/04 - 19h
  • Marrocos x Haiti | 24/04 - 19h

Noruega - Grupo I

  • Iraque x Noruega | 16/06 - 19h
  • Noruega x Senegal | 22/06 - 21h
  • Noruega x França | 26/06 - 16h
Haaland comemora gol marcado pela Noruega contra a Itália, nas Eliminatórias da Europa
Haaland comemora gol marcado pela Noruega contra a Itália, nas Eliminatórias da Europa (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

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