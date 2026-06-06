Diante do Egito, Brasil tem mudanças em último teste antes da Copa do Mundo
Ancelotti promove quatro mudanças para partida em Cleveland
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CLEVELAND, OH (EUA) - A Seleção Brasileira faz neste sábado (6), em Cleveland, o último teste antes da estreia na Copa do Mundo. A partir das 19h (de Brasília), o Brasil encara o Egito para que Carlo Ancelotti encaminhe a formação que enfrentará o Marrocos no dia 13. Mas é provável que a equipe que irá jogar com os egípcios no Huntington Field não seja a mesma que irá estrear no Mundial.
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O Brasil irá a campo diante do Egito com quatro mudanças em relação ao time que goleou o Panamá por 6 a 2. Marquinhos assume a vaga que fora de Bremer, Douglas Santos será o lateral no lugar de Alex Sandro, Paquetá ganha a vaga de Matheus Cunha, e Igor Thiago será o jogador mais de área, no lugar de Luiz Henrique.
Provável titular na estreia, Gabriel Magalhães não começa o jogo com o Egito para evitar desgaste físico. O zagueiro, contudo, não preocupa.
O técnico Carlo Ancelotti confirmou nessa sexta-feira que fará uma série de mudanças ao longo da partida. Entre elas, Weverton ganhará uma chance no gol no segundo tempo.
— Quantos jogadores amanhã (sábado)? Não posso dizer, espera, espera… Não é uma conta, para mim são todos titulares, são 26 jogadores muito bons. Depois tenho a responsabilidade de escolher os melhores para o primeiro jogo, mas o time pode mudar no segundo ou no terceiro jogo. Posso ter uma ideia, mas não sei quem vai terminar o primeiro jogo — despistou.
FICHA TÉCNICA
BRASIL X EGITO
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA)
👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GETV (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Raphinha e Igor Thiago.
EGITO (Técnico: Hossam Hassan)
Oufa Shobeir; Ibrahim, Fathy e Abdelmonem; Hany, Lasheen, Ateya, Fatouh e Ashour; Mohamed Salah e Omar Marmoush.
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