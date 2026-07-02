Endrick exalta Neymar e afasta ansiedade: 'Vou dormir como um bebê'
Jogador deixa escalação com Ancelotti e diz estar tranquilo com decisão
MORRISTOWN, NJ (EUA) - A possibilidade de ganhar uma oportunidade entre os titulares da Seleção Brasileira na partida contra a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, não tem tirado o sono de Endrick. O atacante do Real Madrid, que pode ser uma das novidades de Carlo Ancelotti após a lesão de Lucas Paquetá, garantiu nesta quinta-feira (2), em entrevista na concentração da equipe, que encara o momento com tranquilidade e confiança no trabalho realizado desde o início da Copa do Mundo.
Questionado se a expectativa por uma possível escalação poderia gerar ansiedade, o jovem de 20 anos mostrou serenidade e afirmou que mantém a mesma rotina independentemente da decisão do treinador.
— Acho que vou dormir como um bebê. Vou ficar muito tranquilo porque, antes de dormir, acho que o mais importante é o que eu faço: fazer minha oração, ficar tranquilo que as coisas vão acontecer no momento certo. Não vim aqui para viver o extraordinário, vim para mostrar quem é o Endrick e quem está do lado dele, que é minha família e Deus. Se eu puder entrar e fazer alguma coisa pela Seleção, fazer um gol, espero que olhem e falem para mim que não foi só eu, que foi eu juntamente com Deus, com aquilo que ele colocou dentro de mim — afirmou o jogador.
Endrick se tornou uma das principais opções para ocupar a vaga deixada por Paquetá, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Japão. O meia vem sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico da CBF e dificilmente terá condições de voltar a atuar na Copa do Mundo.
Caso seja escolhido por Ancelotti, será a primeira vez que Endrick começará uma partida nesta Copa do Mundo. O atacante não saiu do banco na estreia, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, mas entrou no decorrer das partidas seguintes. Contra o Japão, teve uma atuação participativa ao substituir Paquetá ainda no intervalo e aumentou a disputa por uma vaga no time titular.
Endrick não reclama do banco e elogia Ancelotti: 'Sabe o que faz'
Vídeo viral gera confusão: técnico da RD Congo já sabia da morte do pai antes de coletiva
Meia da Argentina analisa Cabo Verde e elogia Messi: 'Melhor de todos os tempos'
Além da tranquilidade para lidar com a disputa por posição, Endrick também destacou a importância da convivência com os jogadores mais experientes da Seleção, especialmente Neymar. Desde o início da Copa, os dois têm fortalecido a relação nos bastidores.
Na estreia diante do Marrocos, Neymar passou boa parte do tempo conversando com o atacante no banco de reservas, orientando o companheiro durante a partida. A mãe do atacante, inclusive, citou a cena e exaltou a importância do jogador ao filho. A proximidade também se estende aos treinamentos, às concentrações e até aos momentos de lazer do grupo.
Segundo Endrick, a oportunidade de dividir o dia a dia com um dos maiores ídolos da história recente da Seleção é um aprendizado que pretende levar para toda a carreira.
— Tenho uma relação muito boa com o Ney. A gente pode ficar brincando depois dos treinos, jogando carta, trocando resenha. Em uma folga, pude estar com ele também; a gente pôde conversar, e é muito importante conversar com essas pessoas que são os capitães. Não só o Ney, mas Marquinhos, Casão, Alisson. Pegar experiência com eles. Sempre fiz. Com Gómez, no Palmeiras, sempre fazia isso, de perguntar o que posso fazer. Estar com pessoas inteligentes é sempre muito bom. A gente (ele e Neymar) senta lado a lado no banco. Vou tentar extrair o máximo para colocar na minha carreira, porque tem muito tempo pela frente ainda — revelou o jogador, de apenas 19 anos.
A referência ao zagueiro Gustavo Gómez relembra um hábito que Endrick cultivava ainda nos tempos de Palmeiras: buscar conselhos dos atletas mais experientes para acelerar seu processo de amadurecimento. Agora, na Seleção Brasileira, o atacante encontrou em Neymar, Marquinhos, Casemiro e Alisson novas referências dentro do elenco.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Corinthians
Corinthians recebe visita do técnico da Seleção Brasileira de baseHá 40 minutos
Seleção Brasileira
Quantas vezes você viu a Seleção Brasileira vencer a Copa do Mundo? Vote!Há 42 minutos
Copa do Mundo 2026
Brasil x Noruega leva noruegueses a gastar até R$ 120 mil em passagens áreasHá 56 minutos
Seleção Brasileira
Calor extremo marca treino do Brasil antes das oitavas da CopaHá 2 horas
Seleção Brasileira
Bastidores: Seleção segue em CT nos EUA, mas perde exclusividadeHá 2 horas
Seleção Brasileira
Gonçalves relembra polêmica de Brasil x Noruega em 1998 e dá receita para anular HaalandHá 2 horas
Mais LANCE!