Endrick exalta Neymar e afasta ansiedade: 'Vou dormir como um bebê' Jogador deixa escalação com Ancelotti e diz estar tranquilo com decisão

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A possibilidade de ganhar uma oportunidade entre os titulares da Seleção Brasileira na partida contra a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, não tem tirado o sono de Endrick. O atacante do Real Madrid, que pode ser uma das novidades de Carlo Ancelotti após a lesão de Lucas Paquetá, garantiu nesta quinta-feira (2), em entrevista na concentração da equipe, que encara o momento com tranquilidade e confiança no trabalho realizado desde o início da Copa do Mundo.

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Questionado se a expectativa por uma possível escalação poderia gerar ansiedade, o jovem de 20 anos mostrou serenidade e afirmou que mantém a mesma rotina independentemente da decisão do treinador.

— Acho que vou dormir como um bebê. Vou ficar muito tranquilo porque, antes de dormir, acho que o mais importante é o que eu faço: fazer minha oração, ficar tranquilo que as coisas vão acontecer no momento certo. Não vim aqui para viver o extraordinário, vim para mostrar quem é o Endrick e quem está do lado dele, que é minha família e Deus. Se eu puder entrar e fazer alguma coisa pela Seleção, fazer um gol, espero que olhem e falem para mim que não foi só eu, que foi eu juntamente com Deus, com aquilo que ele colocou dentro de mim — afirmou o jogador.

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Endrick se tornou uma das principais opções para ocupar a vaga deixada por Paquetá, que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Japão. O meia vem sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico da CBF e dificilmente terá condições de voltar a atuar na Copa do Mundo.

Caso seja escolhido por Ancelotti, será a primeira vez que Endrick começará uma partida nesta Copa do Mundo. O atacante não saiu do banco na estreia, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, mas entrou no decorrer das partidas seguintes. Contra o Japão, teve uma atuação participativa ao substituir Paquetá ainda no intervalo e aumentou a disputa por uma vaga no time titular.

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Além da tranquilidade para lidar com a disputa por posição, Endrick também destacou a importância da convivência com os jogadores mais experientes da Seleção, especialmente Neymar. Desde o início da Copa, os dois têm fortalecido a relação nos bastidores.

Na estreia diante do Marrocos, Neymar passou boa parte do tempo conversando com o atacante no banco de reservas, orientando o companheiro durante a partida. A mãe do atacante, inclusive, citou a cena e exaltou a importância do jogador ao filho. A proximidade também se estende aos treinamentos, às concentrações e até aos momentos de lazer do grupo.

Segundo Endrick, a oportunidade de dividir o dia a dia com um dos maiores ídolos da história recente da Seleção é um aprendizado que pretende levar para toda a carreira.

— Tenho uma relação muito boa com o Ney. A gente pode ficar brincando depois dos treinos, jogando carta, trocando resenha. Em uma folga, pude estar com ele também; a gente pôde conversar, e é muito importante conversar com essas pessoas que são os capitães. Não só o Ney, mas Marquinhos, Casão, Alisson. Pegar experiência com eles. Sempre fiz. Com Gómez, no Palmeiras, sempre fazia isso, de perguntar o que posso fazer. Estar com pessoas inteligentes é sempre muito bom. A gente (ele e Neymar) senta lado a lado no banco. Vou tentar extrair o máximo para colocar na minha carreira, porque tem muito tempo pela frente ainda — revelou o jogador, de apenas 19 anos.

A referência ao zagueiro Gustavo Gómez relembra um hábito que Endrick cultivava ainda nos tempos de Palmeiras: buscar conselhos dos atletas mais experientes para acelerar seu processo de amadurecimento. Agora, na Seleção Brasileira, o atacante encontrou em Neymar, Marquinhos, Casemiro e Alisson novas referências dentro do elenco.

Endrick durante a coletiva de imprensa da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

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