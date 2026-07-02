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Calor extremo marca treino do Brasil antes das oitavas da Copa

Seleção Brasileira trabalhou sob sensação térmica de 42°C

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
02/07/2026 14:25
Atualizado há 5 minutos
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CT Seleção Brasileira em Nova Jersey
CT Seleção Brasileira em Nova Jersey (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Após um dia de folga, a Seleção Brasileira voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (2), no Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, e encontrou um adversário que promete acompanhar a equipe até o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo: o calor extremo.

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    • Os termômetros marcavam 37°C durante a atividade, mas a sensação térmica chegava aos 42°C. O clima abafado chamou a atenção de todos que acompanhavam o treinamento, desde profissionais da comissão técnica até os jornalistas presentes no local. Entre eles, uma frase se repetia de forma bem-humorada para resumir o cenário:

    — Tem um sol para cada um.

    Apesar das condições severas, os jogadores realizaram normalmente todas as atividades programadas em campo. A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti manteve o planejamento estabelecido para a reta final de preparação visando o confronto contra a Noruega, no próximo domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    A rotina da Seleção tem seguido um padrão desde o início da preparação em solo norte-americano. Os treinamentos acontecem sempre às 11h no horário local (12h de Brasília). A escolha não tem relação com a temperatura, mas sim com toda a logística montada pela delegação brasileira. Após os trabalhos no gramado, os atletas seguem uma programação que inclui sessões de fisioterapia, recuperação física, alimentação, descanso e os compromissos oficiais com a imprensa, como entrevistas coletivas.

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    • Mesmo com a intensidade do calor, a comissão técnica não precisou alterar o cronograma da atividade. A preocupação, naturalmente, passa a ser o controle da hidratação dos atletas e da carga física durante a preparação para uma partida que também deverá ser disputada sob temperaturas elevadas.

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    A previsão do tempo não traz boas notícias para os próximos dias. Não há expectativa de chuva até o fim de semana, e as altas temperaturas devem continuar predominando em Nova Jersey e na região de Morristown. As autoridades locais mantêm um alerta de calor extremo válido até sábado, às 21h (horário de Brasília), recomendando cuidados especiais com exposição prolongada ao sol e hidratação constante.

    A tendência é que o Brasil enfrente condições climáticas semelhantes no domingo, no duelo decisivo no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Além da busca pela classificação às quartas, a Seleção terá de administrar o desgaste físico provocado pelas altas temperaturas, fator que pode pesar ao longo do duelo.

    Meteorologia dos EUA alerta para calor extremo

    O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu alertas de calor extremo para os próximos dias em diversas regiões que recebem partidas da Copa do Mundo. A previsão indica que confrontos como Argentina x Cabo Verde, Colômbia x Gana, Paraguai x França e Brasil x Noruega serão disputados com índices de calor superiores aos 40°C.

    Entre os jogos previstos para o fim de semana, Paraguai x França pode registrar as condições mais severas, com sensação térmica acima dos 42°C, reforçando a preocupação das seleções com hidratação, recuperação física e gerenciamento do esforço durante as partidas.

    CT da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, em Morristown
    CT da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, em Morristown (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

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