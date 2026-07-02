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Brasil x Noruega: Rayan fica fora de treino antes das oitavas

Atacante ficou na academia; Raphinha avança na recuperação física

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
02/07/2026 12:52
Atualizado há 2 minutos
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Rayan treina na academia do centro de treinamento da Seleção
Rayan treina na academia do centro de treinamento da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O atacante Rayan foi a principal ausência no gramado durante a atividade da Seleção Brasileira realizada nesta quinta-feira (2), no CT Columbia Park, em Morristown, nos Estados Unidos. O jogador permaneceu na academia do centro de treinamento, realizando um trabalho de controle de carga, procedimento considerado normal pela comissão técnica após o desgaste acumulado na última partida da Copa do Mundo.

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    • Titular na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, que garantiu a classificação do Brasil para as oitavas de final, Rayan permaneceu em campo durante os 90 minutos, além dos acréscimos. O atacante teve participação decisiva no lance que definiu o confronto ao recuperar a bola no campo de ataque antes da jogada que terminou com o gol de Gabriel Martinelli.

    Mesmo sem participar do primeiro treinamento em campo voltado para a preparação da equipe que enfrentará a Noruega, no próximo domingo (5), em Nova Jersey, Rayan não deve ser problema para Carlo Ancelotti. A tendência é que o atacante retorne normalmente às atividades com o restante do elenco e fique à disposição para a partida das oitavas de final.

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    Outro jogador que segue sendo observado de perto é Raphinha. De acordo com a CBF, a expectativa é que o atacante volte a realizar atividades no campo ainda nesta quinta-feira, embora continue sem trabalhar com bola. Durante o período em que a imprensa acompanhou o treinamento, no entanto, o camisa 11 não apareceu no gramado.

    Na última terça-feira, após o retorno da delegação de Houston, Raphinha iniciou oficialmente a fase de transição física. O atacante realizou circuitos com mudanças de direção, acelerações e arranques, etapa considerada uma das últimas antes da reintegração completa aos treinamentos com o grupo.

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    • A evolução é vista com otimismo pela comissão técnica, mas a tendência é que o jogador ainda não seja relacionado para o duelo contra a Noruega. A prioridade da preparação física e do departamento médico é entregá-lo em plenas condições para a sequência da Copa do Mundo, evitando qualquer risco de recaída.

    Enquanto isso, Carlo Ancelotti segue ajustando a equipe para o mata-mata. Com Rayan preservado apenas por controle de carga e sem preocupação clínica, o treinador italiano deve manter a base da equipe que eliminou o Japão e buscar mais uma classificação rumo às quartas de final do Mundial.

    Imprensa internacional acompanha a Seleção

    O treinamento desta quinta também chamou atenção pelo grande interesse da imprensa internacional. Como a atividade foi organizada sob protocolo da Fifa, jornalistas de diversos países marcaram presença no Columbia Park. Além da forte presença de profissionais da Noruega, adversária do Brasil na próxima fase, representantes de outros veículos internacionais acompanharam os 15 minutos iniciais liberados para cobertura.

    Raphinha inicia transição em campo e faz atividade na Seleção
    Raphinha inicia transição em campo e faz atividade na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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