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Bastidores: Seleção segue em CT nos EUA, mas perde exclusividade

Local de treinamento agora fica sob gestão da Fifa até o fim da Copa do Mundo

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
02/07/2026 14:22
Atualizado há 2 minutos
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CT da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, em Morristown
CT em Morristown agora passa a estar disponível para outras seleções (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Centro de Treinamento da Seleção Brasileira desde a chegada aos Estados Unidos, há um mês, o CT do New York Red Bulls, em Morristown, deixou de ser a base "do Brasil" na Copa do Mundo. A partir desta fase, a Fifa assume o espaço, que passa a ser uma das opções de treino para as seleções que disputam os playoffs do Mundial na região de Nova York.

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    A Seleção, contudo, permanece treinando no local justamente por ter avançado em primeiro lugar no Grupo C. No próximo domingo (5), o Brasil encara a Noruega no MetLife, em Nova Jersey, e por isso teve a preferência para escolher o espaço que já vinha utilizando. Ainda assim, a partir desta quinta-feira (2) o grupo teve que se adaptar às regras da Fifa, e houve mudanças.

    A principal delas foi a mudança de campo. O gramado que Carlo Ancelotti vinha comandando os treinos até então não pôde ser utilizado porque a Fifa quer preservá-los para as próximas fases. Na manhã desta quinta, um funcionário cortava a grama enquanto o Brasil treinava no campo ao lado.

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    Além disso, a Seleção está treinando agora em um gramado igual ao do MetLife. O Brasil estreou lá na Copa do Mundo, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, e a condição do campo recebeu críticas de jogadores na ocasião. Vini Jr, por exemplo, disse que a grama estava "muito seca" e que o gramado havia sido molhado no intervalo.

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    • Sobre isso, nos CTs coordenados pela Fifa há inclusive um informe afixado nos vestiários com informações sobre o cronograma de irrigação dos gramados, que segue um protocolo padrão.

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    CT da Seleção Brasileira em Morristown, nos EUA, agora fica sob gestão da Fifa; gramado recebe cuidado
    CT da Seleção Brasileira nos EUA agora fica sob gestão da Fifa; gramado que era utilizado passa por cuidados (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

    Hotel que serve de concentração segue exclusivo para a Seleção na Copa

    Apesar de ter cedido o controle do CT para a Fifa, a Seleção Brasileira segue com a exclusividade do Hotel The Ridge, onde está concentrada desde o início da preparação.

    Isso porque o local, que pertence a uma gigante das comunicações, e não recebe hóspedes como um hotel tradicional, não integrava a lista de hotéis oficiais da Fifa para a Copa do Mundo. Ele foi escolhido em acordo feito pela CBF e a empresa. O acordo prevê a ocupação integral do espaço enquanto o Brasil estiver no Mundial.

    Hotel da Seleção Brasileira nos Estados Unidos com bandeiras verdes e amarelas
    Hotel The Ridge permanece exclusivo para a Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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