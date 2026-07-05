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Brasil x grandes gerações: Seleção desafia Noruega em cenário repetido na Copa do Mundo

Assim como Croácia e Bélgica, equipe norueguesa chega com status de 'melhor da história'

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 09:24
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Haaland, Sorloth e Odegaard conversam em campo após classificação da Noruega contra Costa do Marfim na Copa do Mundo
Haaland, Sorloth e Odegaard, trio mais conhecido da Noruega, conversam após histórica classificação às oitavas da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

A Seleção Brasileira tenta desafiar a sina das últimas edições de Copa do Mundo contra a Noruega, mais um país europeu que chega ao torneio com status de "melhor geração da história". Foi assim com a Bélgica, em 2018, e a Croácia, em 2022, os mais recentes carrascos brasileiros. Mas o Brasil tem motivos para ser otimista de que encerrará de vez o fantasma das "grandes gerações".

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    O atual elenco norueguês não deixa muitas dúvidas de que é o mais renomado da sua história, especialmente por peças como Odegaard e Haaland, mas também tem falhas. Diferentemente da seleção belga de 2018, que tinha jogadores importantes em todos os setores do campo, do goleiro Courtois ao centroavante Lukaku, a Noruega tem o talento realmente acima da média concentrado em poucas figuras.

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    Jogadores da Bélgica comemoram classificação da equipe - Partida entre Brasil e Bélgica
    Jogadores da Bélgica comemoram classificação contra o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 (Foto: Eduardo Knapp / Folhapress)

    Outro ponto é que a seleção nórdica chega em fase "precoce" de desenvolvimento: este time encerrou o hiato de 28 anos sem o país participar da Copa do Mundo e vive sua primeira experiência no torneio. A geração de ouro belga, por sua vez, teve no Mundial de 2018 a sua melhor versão, com a maioria dos principais jogadores já testados e em seus auges físicos e técnicos.

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    • Nesse ponto, a Noruega também é bem distinta da Croácia de 2022, envelhecida em relação à equipe finalista de quatro anos antes, é verdade, mas com a experiência e a maturidade a seu favor. Além disso, os croatas se notabilizavam por um meio-campo muito forte, superior ao brasileiro, disparidade que a adversária deste ano não terá em nenhum setor.

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    Croacia x Brasil - jogadores comemorando
    Jogadores da Croácia correm para comemorar classificação nos pênaltis contra o Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Adrian Dennis / AFP)

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    Bélgica, Croácia e Noruega: compare as "grandes gerações" que cruzaram o caminho do Brasil

    Bélgica - 2018 (Técnico: Roberto Martínez)

    1. Goleiro: Courtois (Chelsea)
    2. Lateral-direito: Meunier (PSG)
    3. Zagueiro: Alderweireld (Tottenham)
    4. Zagueiro: Kompany (Manchester City)
    5. Lateral-esquerdo: Vertonghen (Tottenham)
    6. Volante: Fellaini (Manchester United)
    7. Volante: Witsel (Tianjin Quanjian)
    8. Meia: Chadli (West Bromwich)
    9. Atacante: Lukaku (Manchester United)
    10. Atacante: Hazard (Chelsea)
    11. Atacante: De Bruyne (Manchester City)

    Croácia - 2022 (Técnico: Zlatko Dalic)

    1. Goleiro: Livakovic (Dínamo Zagreb)
    2. Lateral-direito: Juranovic (Celtic)
    3. Zagueiro: Lovren (Zenit)
    4. Zagueiro: Gvardiol (RB Leipzig)
    5. Lateral-esquerdo: Sosa (Stuttgart)
    6. Volante: Kovacic (Chelsea)
    7. Volante: Modric (Real Madrid)
    8. Volante: Brozovic (Inter de Milão)
    9. Atacante: Pasalic (Atalanta)
    10. Atacante: Perisic (Tottenham)
    11. Atacante: Kramaric (Hoffenheim)

    Noruega - 2026 (Técnico: Stale Solbakken)

    1. Goleiro: Nyland (Sevilla)
    2. Lateral-direito: Pedersen (Torino)
    3. Zagueiro: Ajer (Brentford)
    4. Zagueiro: Heggem (Bologna)
    5. Lateral-esquerdo: Moller Wolfe (Wolverhampton)
    6. Volante: Berge (Fulham)
    7. Volante: Berg (Bodo/Glimt)
    8. Meia: Odegaard (Arsenal)
    9. Atacante: Sorloth (Atlético de Madrid)
    10. Atacante: Nusa (RB Leipzig)
    11. Atacante: Haaland (Manchester City)

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    Brasil e Noruega duelam por vaga nas quartas

    Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey (EUA). A Seleção Brasileira tenta alcançar novamente as quartas de final, onde parou em 2018 e 2022, para seguir a caminhada ao hexacampeonato. Já a equipe norueguesa busca sua melhor campanha na história do torneio com a classificação.

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