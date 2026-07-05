Brasil x grandes gerações: Seleção desafia Noruega em cenário repetido na Copa do Mundo
Assim como Croácia e Bélgica, equipe norueguesa chega com status de 'melhor da história'
A Seleção Brasileira tenta desafiar a sina das últimas edições de Copa do Mundo contra a Noruega, mais um país europeu que chega ao torneio com status de "melhor geração da história". Foi assim com a Bélgica, em 2018, e a Croácia, em 2022, os mais recentes carrascos brasileiros. Mas o Brasil tem motivos para ser otimista de que encerrará de vez o fantasma das "grandes gerações".
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O atual elenco norueguês não deixa muitas dúvidas de que é o mais renomado da sua história, especialmente por peças como Odegaard e Haaland, mas também tem falhas. Diferentemente da seleção belga de 2018, que tinha jogadores importantes em todos os setores do campo, do goleiro Courtois ao centroavante Lukaku, a Noruega tem o talento realmente acima da média concentrado em poucas figuras.
Outro ponto é que a seleção nórdica chega em fase "precoce" de desenvolvimento: este time encerrou o hiato de 28 anos sem o país participar da Copa do Mundo e vive sua primeira experiência no torneio. A geração de ouro belga, por sua vez, teve no Mundial de 2018 a sua melhor versão, com a maioria dos principais jogadores já testados e em seus auges físicos e técnicos.
Nesse ponto, a Noruega também é bem distinta da Croácia de 2022, envelhecida em relação à equipe finalista de quatro anos antes, é verdade, mas com a experiência e a maturidade a seu favor. Além disso, os croatas se notabilizavam por um meio-campo muito forte, superior ao brasileiro, disparidade que a adversária deste ano não terá em nenhum setor.
➡️ Brasil x Noruega na Copa: tudo o que você precisa saber sobre o rival da Seleção nas oitavas
Bélgica, Croácia e Noruega: compare as "grandes gerações" que cruzaram o caminho do Brasil
Bélgica - 2018 (Técnico: Roberto Martínez)
- Goleiro: Courtois (Chelsea)
- Lateral-direito: Meunier (PSG)
- Zagueiro: Alderweireld (Tottenham)
- Zagueiro: Kompany (Manchester City)
- Lateral-esquerdo: Vertonghen (Tottenham)
- Volante: Fellaini (Manchester United)
- Volante: Witsel (Tianjin Quanjian)
- Meia: Chadli (West Bromwich)
- Atacante: Lukaku (Manchester United)
- Atacante: Hazard (Chelsea)
- Atacante: De Bruyne (Manchester City)
Croácia - 2022 (Técnico: Zlatko Dalic)
- Goleiro: Livakovic (Dínamo Zagreb)
- Lateral-direito: Juranovic (Celtic)
- Zagueiro: Lovren (Zenit)
- Zagueiro: Gvardiol (RB Leipzig)
- Lateral-esquerdo: Sosa (Stuttgart)
- Volante: Kovacic (Chelsea)
- Volante: Modric (Real Madrid)
- Volante: Brozovic (Inter de Milão)
- Atacante: Pasalic (Atalanta)
- Atacante: Perisic (Tottenham)
- Atacante: Kramaric (Hoffenheim)
Noruega - 2026 (Técnico: Stale Solbakken)
- Goleiro: Nyland (Sevilla)
- Lateral-direito: Pedersen (Torino)
- Zagueiro: Ajer (Brentford)
- Zagueiro: Heggem (Bologna)
- Lateral-esquerdo: Moller Wolfe (Wolverhampton)
- Volante: Berge (Fulham)
- Volante: Berg (Bodo/Glimt)
- Meia: Odegaard (Arsenal)
- Atacante: Sorloth (Atlético de Madrid)
- Atacante: Nusa (RB Leipzig)
- Atacante: Haaland (Manchester City)
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Brasil e Noruega duelam por vaga nas quartas
Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em New Jersey (EUA). A Seleção Brasileira tenta alcançar novamente as quartas de final, onde parou em 2018 e 2022, para seguir a caminhada ao hexacampeonato. Já a equipe norueguesa busca sua melhor campanha na história do torneio com a classificação.
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