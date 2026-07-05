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Com referência ao Rio, Haaland posta arte para jogo contra o Brasil na Copa

Imagem conta com imagens do Cristo Redentor, Pão de Açúcar e a orla de Copabana

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 09:25
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Haaland em momento de concentração antes de um dos jogos da Copa do mundo
Haaland em momento de concentração antes de um dos jogos da Copa do mundo (Foto: Fifa/Divulgação)

O atacante Erling Haaland, principal nome da Noruega, adversária do Brasil neste domingo, às 17h (de Brasília), chamou a atenção ao publicar uma arte projetando a partida das oitavas de final da Copa do Mundo. Na imagem publicada nas redes sociais do jogador norueguês, aparecem o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a orla de Copacabana como cenário. O centroavante é retratado bebendo água de coco com uma toalha de seu país no calçadão de Copacabana e, em seguida, aparece meditando à beira-mar. 

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    A publicação gerou repercussão entre os brasileiros, que encheram a publicação de comentários de bom humor e também algumas provocações. Antes, Haaland já havia sido alvo de uma brincadeira relacionada ao filme americano "As Branquelas", junto com Vinícius Júnior. Ambos interagiram nas redes sociais e Haaland sugeriu ao atacante brasileiro uma recriação do meme na vida real. 

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    • O confronto marca o primeiro embate de Haaland com a Seleção Brasileira e o quinto na história das seleções. A última vez havia sido em um amistoso em 2006, terminado empatado em 1 a 1. A partida deste domingo, além de valer a classificação para as quartas de final, também pode quebrar um tabu incômodo: o Brasil nunca venceu a Noruega na história do confronto.

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    Marselha; França; Estádio Velodrome; Futebol; 23-06-1998; Copa do Mundo-Jogo Brasil X Noruega; Comemoração da Noruega ; Marco Antonio Rezende/Ag.LANCE; foto digital

    O confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre brasileiros e noruegueses conta com um tabu histórico. Em quatro confrontos entre as seleções, a Seleção Brasileira nunca venceu a Noruega: são duas vitórias norueguesas e dois empates. O duelo mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 1998, quando a Noruega venceu por 2 a 1 de virada na fase de grupos. Agora, a Seleção comandada por Carlo Ancelotti terá a oportunidade de encerrar o retrospecto negativo justamente em uma partida decisiva. Além de buscar a classificação às quartas de final, o Brasil tenta conquistar sua primeira vitória sobre o único país europeu que jamais derrotou.

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