Quem está pendurado em Brasil x Noruega? Veja os jogadores em risco Jogadores podem desfalcar suas seleções nas quartas de final

O confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pode trazer um problema extra para alguns jogadores. Três atletas entram em campo pendurados e, caso recebam um cartão amarelo neste domingo (5), ficarão suspensos de uma eventual partida das quartas de final.

Pela Seleção Brasileira, os nomes em alerta são Casemiro e Danilo. Já a Noruega tem apenas um jogador nessa situação: o atacante Antonio Nusa, um dos destaques da equipe no torneio.

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Quem está pendurado em Brasil x Noruega?

Os dois brasileiros foram advertidos na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na fase anterior do mata-mata. Danilo recebeu cartão amarelo logo no início do segundo tempo ao interromper um contra-ataque adversário, enquanto Casemiro também acabou advertido durante a partida.

Do lado norueguês, Antonio Nusa recebeu o cartão amarelo ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. No mesmo confronto, o atacante abriu o placar com um belo gol e foi eleito o melhor jogador da partida, consolidando-se como uma das principais peças ofensivas da seleção escandinava.

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Bruno Guimarães cumprimenta Danilo Santos ao ser substituído no jogo entre Brasil e Marrocos (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Como funciona a suspensão por cartões?

O regulamento da Copa do Mundo de 2026 determina que os cartões amarelos da fase de grupos foram zerados antes do início do mata-mata. A partir daí, um jogador que receber dois cartões amarelos em jogos diferentes será suspenso automaticamente.

Os cartões acumulados voltam a ser zerados somente após as quartas de final. Assim, quem foi advertido na fase anterior e receber novo amarelo nas oitavas ficará fora da próxima partida, caso sua seleção avance.

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