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Como Carlo Ancelotti transformou o Brasil em um potencial campeão da Copa do Mundo

Brasil e Noruega se enfrentam nesta tarde em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/07/2026 07:15
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Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, em coletiva de imprensa
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Seleção Brasileira vai enfrentar a Noruega neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor do confronto garante vaga nas quartas de final, em Miami, onde enfrentará quem avançar do duelo entre Inglaterra e México. E a equipe de Carlo Ancelotti é, para muitos, a grande favorita deste duelo.

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    Diferentemente de como começou a competição, quando era uma das grandes desacreditadas, a Seleção Brasileira, agora, já parece ter virado sua chave e mostrando que pode fazer o seu torcedor sonhar com a sexta estrela em alguns dias.

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    O conceituado site britânico 'The Guardian' fez uma análise em relação a como o técnico italiano transformou o Brasil de desacreditado a um potencial campeão. O texto, assinado pelo jornalista Thiago Rabelo, diz que a Seleção chegou a esta edição da Copa "com várias feridas abertas".

    A publicação lembra que, desde o Catar, em 2022, houve quatro trocas de técnicos, 95 jogadores convocados e uma crise política, incluindo a destituição do presidente da CBF. Foi um período conturbado, com muitas incertezas, e o clima entre os torcedores era de pessimismo.

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    • Sob o comando de Ancelotti, aos poucos, a equipe se reestruturou e transformou sua relação com a torcida. O treinador ainda se tornou uma espécie de escudo para os jogadores convocados para este Mundial, incluindo os mais experientes do grupo.

    - Vivenciamos todas essas dificuldades em primeira mão. Mas, desde a chegada de Ancelotti, o ambiente se transformou. Ele nos dá a tranquilidade que vem de um ambiente focado no trabalho, sem a preocupação com polêmicas ou outros problemas - disse o goleiro Alisson, recentemente.

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    O zagueiro Marquinhos, também um dos titulares da Seleção, tem a mesma linha de pensamento do companheiro.

    - Nossa equipe não estava em grande forma, mas Ancelotti fez as mudanças necessárias. Ele é muito inteligente. Sabe como extrair o melhor dos jogadores que tem e ajudá-los a melhorar. Ele conseguiu mudar nossa mentalidade e criou uma filosofia centrada no bem-estar - avaliou o defensor.

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    A publicação britânica afirma, ainda, que a vitória sobre o Japão nas oitavas de final foi mais uma ferida que Ancelotti conseguiu curar, já que em um passado recente, sofrer um gol no primeiro tempo teria desestabilizado o Brasil.

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    Desde 2023, o Brasil havia sofrido o primeiro gol de uma partida em 12 ocasiões, perdendo sete delas e empatando quatro. Isso aconteceu contra o Chile, em um jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo, em outubro de 2024. Ancelotti, agora, mudou o clima do vestiário e deu mais confiança aos jogadores.

    - Ancelotti é um homem incrível. É fácil entender por que ele ganhou tudo o que disputou. Ele nos deu muita confiança. Disse que iríamos empatar e depois vencer, que tínhamos que acreditar em nós mesmos. Dá para ver pela linguagem corporal dele o quão calmo ele é. Ele transmite essa confiança para nós - disse Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória contra os japoneses.

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    Além disso, deixar Neymar no banco é mais uma prova de que Ancelotti tem coragem de tomar decisões importantes. O jornalista afirma que outros técnicos menos experientes não fariam o mesmo e escalariam o camisa 10 entre os titulares.

    Neste domingo, o treinador terá mais uma chance de provar a força da Seleção Brasileira para o mundo.

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    Carlo Ancelotti, durante treino da Seleção Brasileira em Morristown
    Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira em Morristown (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)



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