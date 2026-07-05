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Brasil x Noruega: diferenças e semelhanças entre os rivais na Copa do Mundo

Equipes duelam por uma vaga nas quartas de final do Mundial neste domingo

PorLance!São Paulo (SP)
05/07/2026 08:00
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Grupo da Seleção Brasileira comemorando a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.
Grupo da Seleção Brasileira comemorando a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo (Crédito: Rafael Ribeiro/CBF, Nelson Terme/CBF).

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Em campo, o confronto promete equilíbrio, embora a Seleção entre como favorita. Fora das quatro linhas, porém, os dois países apresentam diferenças marcantes, que vão do clima e dos costumes à cultura.

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    A partida será disputada às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final do Mundial. Além da disputa por uma vaga entre os oito melhores da competição, o duelo reúne seleções com trajetórias e contextos distintos. Confira algumas das principais diferenças e semelhanças entre as seleções.

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    Tradição no futebol

    Enquanto a seleção brasileira soma cinco títulos mundiais e figura entre as principais potências do futebol, a Noruega disputa apenas seu terceiro mata-mata em Copas do Mundo. Nas duas campanhas anteriores, a equipe foi eliminada nas oitavas de final. Desta vez, avançou ao superar a Costa do Marfim, em Dallas, pelos 16 avos de final, e enfrenta agora a seleção comandada por Carlo Ancelotti.

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    • Única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo desde a criação do torneio, no Uruguai, em 1930, o Brasil mantém uma tradição que contrasta com a trajetória da Noruega. A equipe escandinava disputa seu quarto Mundial e retorna à competição após 28 anos de ausência.

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    Opções no banco

    Apesar de ter uma escalação titular entrosada e de qualidade, a Noruega não dispõe de muitas opções no banco de reservas capazes de alterar o estilo de jogo da equipe ao longo das partidas. Entre os principais nomes disponíveis estão Oscar Bobb e Andreas Schjelderup.

    O Brasil, por outro lado, conta com diversas opções capazes de mudar o rumo dos jogos a partir do banco de reservas à disposição de Carlo Ancelotti. Exemplo disso foi o gol de Martinelli, decisivo na classificação diante do Japão. Também aparecem como alternativas Rayan, que assumiu a vaga do lesionado Raphinha, e Endrick (entre outros).

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    Torcida presente

    Ambas as seleções contaram com casa cheia em suas partidas no Mundial e com o apoio de suas torcidas, principalmente na fase de 16 avos de final. O Brasil eliminou o Japão com um gol de Martinelli no último lance do tempo regulamentar. A Noruega também avançou com emoção, ao marcar no fim com Haaland para vencer a Costa do Marfim por 2 a 1.

    As equipes voltam a campo com expectativa de novo estádio cheio, com tendência de maioria brasileira nas arquibancadas. A Seleção atua novamente em Nova Jersey após empatar na estreia com o Marrocos.

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    Artilheiros

    Vinicius Júnior soma quatro gols e é o principal artilheiro do Brasil na competição. Haaland, por sua vez, tem cinco, dois a menos que os líderes Messi e Mbappé. Brasil e Noruega contam com dois dos principais atacantes do torneio, que lutam pela sobrevivência na competição.

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