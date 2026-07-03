Por que a Noruega levou 400 kg de peixe para a Copa do Mundo?
Além dos peixes, a estratégia nutricional conta com mais 180 kg de comida típica
A busca de Erling Braut Haaland pela artilharia da Copa do Mundo de 2026 é um grande ponto de atenção voltado para a seleção da Noruega. Além disso, a remada viking e uma possível revanche da Seleção Brasileira contra os noruegueses também são assuntos bastante comentados. Porém, a equipe nórdica também apresentou uma logística incomum: o transporte de centenas de quilos de peixes nativos do país para a competição.
➡️Viking Row na Copa: conheça a coreografia que embalou a goleada da Noruega na estreia
Apesar de ser uma notícia estranha e parecer não ter sentido, ela faz parte de uma estratégia em busca da alta performance dos seus atletas, mostrando que o segredo do sucesso no Mundial também passa pelo paladar. De acordo com o chefe da equipe, em entrevista à AP News, mais de 580 quilos de alimentos foram transportados. Entre eles, 300 quilos de salmão e truta noruegueses, além de 100 quilos de alabote. A lista ainda inclui frutos do mar, como caranguejos e lagostins.
A equipe também transportou 180 quilos de queijo, divididos entre duas variedades: o tradicional queijo marrom norueguês e o Jarlsberg. Todos os alimentos foram enviados diretamente da Noruega à cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde os jogadores estão hospedados durante o Mundial. Além dos produtos nativos, seis mil laranjas utilizadas pela delegação foram compradas em solo americano.
Segundo Espeland, o transporte dos alimentos integra um planejamento nutricional rigoroso, cujo foco é a consistência. "Quando os atletas competem no mais alto nível, a consistência é importante. Os jogadores estão acostumados a certos produtos e sabores, e alimentos familiares contribuem tanto para a nutrição quanto para o bem-estar geral durante uma competição exigente", explicou.
Copa do Mundo 2026 já provoca troca no comando de oito seleções; veja quem saiu
Arbitragem da Copa do Mundo 2026 acumula polêmicas e revolta seleções
Enquete Lance!: Confiança no hexa cresce após classificação do Brasil; veja números
O chef comentou que a manutenção da rotina alimentar dos atletas é algo bastante comum no esporte de alto rendimento. O objetivo principal é mitigar os impactos de mudanças drásticas na dieta, o que favorece a digestão, otimiza a recuperação muscular e assegura o controle de nutrientes.
Espeland também esclareceu que a medida não reflete uma rejeição à culinária dos Estados Unidos, país sede da competição. Pelo contrário, ingredientes locais de alta qualidade têm sido integrados ao cardápio. A estratégia consiste em combiná-los com os produtos importados para criar uma sensação de continuidade e acolhimento para o elenco.
Para atender aos 26 convocados, além de funcionários e comissão técnica, a federação norueguesa escalou uma equipe de três chefs de cozinha. O cuidado estende-se a dietas individuais restritas, como a de Haaland, principal astro do time, que consome um menu focado em peixes, leite e carnes magras (incluindo miúdos, como fígado).
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Brasil x Noruega na Copa: data, horário e onde assistir
Após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega, que derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiu vaga na próxima fase. O confronto será disputado neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). Quem vencer avança às quartas de final da competição.
➡️Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa
Brasil x Noruega
🏆 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Brasil contra a Noruega com odd aumentada @1.96
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo 2026
Imprensa inglesa cita estimulante sexual contra efeitos da altitude no AztecaHá 47 minutos
Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo: Mohamed Salah é confirmado no time titular do EgitoHá 50 minutos
Seleção Brasileira
Brasil encara a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo: quem chega como favorito?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo abre o jogo sobre aposentadoria após rumoresHá 1 hora
Seleção Brasileira
Calor extremo marca treino, e Seleção se refresca como pode nos EUAHá 1 hora
Seleção Brasileira
Brasil x Noruega: penúltimo treino tem retornos de Raphinha e RayanHá 2 horas
Mais LANCE!