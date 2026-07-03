Por que a Noruega levou 400 kg de peixe para a Copa do Mundo? Além dos peixes, a estratégia nutricional conta com mais 180 kg de comida típica

A busca de Erling Braut Haaland pela artilharia da Copa do Mundo de 2026 é um grande ponto de atenção voltado para a seleção da Noruega. Além disso, a remada viking e uma possível revanche da Seleção Brasileira contra os noruegueses também são assuntos bastante comentados. Porém, a equipe nórdica também apresentou uma logística incomum: o transporte de centenas de quilos de peixes nativos do país para a competição.

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Apesar de ser uma notícia estranha e parecer não ter sentido, ela faz parte de uma estratégia em busca da alta performance dos seus atletas, mostrando que o segredo do sucesso no Mundial também passa pelo paladar. De acordo com o chefe da equipe, em entrevista à AP News, mais de 580 quilos de alimentos foram transportados. Entre eles, 300 quilos de salmão e truta noruegueses, além de 100 quilos de alabote. A lista ainda inclui frutos do mar, como caranguejos e lagostins.

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A equipe também transportou 180 quilos de queijo, divididos entre duas variedades: o tradicional queijo marrom norueguês e o Jarlsberg. Todos os alimentos foram enviados diretamente da Noruega à cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde os jogadores estão hospedados durante o Mundial. Além dos produtos nativos, seis mil laranjas utilizadas pela delegação foram compradas em solo americano.

Segundo Espeland, o transporte dos alimentos integra um planejamento nutricional rigoroso, cujo foco é a consistência. "Quando os atletas competem no mais alto nível, a consistência é importante. Os jogadores estão acostumados a certos produtos e sabores, e alimentos familiares contribuem tanto para a nutrição quanto para o bem-estar geral durante uma competição exigente", explicou.

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O chef comentou que a manutenção da rotina alimentar dos atletas é algo bastante comum no esporte de alto rendimento. O objetivo principal é mitigar os impactos de mudanças drásticas na dieta, o que favorece a digestão, otimiza a recuperação muscular e assegura o controle de nutrientes.

Espeland também esclareceu que a medida não reflete uma rejeição à culinária dos Estados Unidos, país sede da competição. Pelo contrário, ingredientes locais de alta qualidade têm sido integrados ao cardápio. A estratégia consiste em combiná-los com os produtos importados para criar uma sensação de continuidade e acolhimento para o elenco.

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Para atender aos 26 convocados, além de funcionários e comissão técnica, a federação norueguesa escalou uma equipe de três chefs de cozinha. O cuidado estende-se a dietas individuais restritas, como a de Haaland, principal astro do time, que consome um menu focado em peixes, leite e carnes magras (incluindo miúdos, como fígado).

Aron Espeland (esquerda) e Christian Karlsson (direita) são dois dos três chefes de cozinha da seleção da Noruega na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Norwegian Seafood Council)

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Brasil x Noruega na Copa: data, horário e onde assistir

Após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega, que derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiu vaga na próxima fase. O confronto será disputado neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Brasil x Noruega terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). Quem vencer avança às quartas de final da competição.

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Brasil x Noruega

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