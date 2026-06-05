Casemiro e Endrick mostram sintonia na Seleção após lance em treino

MORRISTOWN, NJ (EUA) – Em meio aos últimos preparativos da Seleção Brasileira para a estreia na Copa do Mundo, uma cena simples chamou a atenção na manhã desta sexta-feira (5), no centro de treinamento do New York Red Bulls. Casemiro e Endrick deixaram o vestiário rumo ao gramado, conversando normalmente, em clima descontraído, demonstrando sintonia dentro do grupo brasileiro.

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A imagem ganhou destaque, especialmente após a repercussão gerada por um lance ocorrido no treinamento da última quarta-feira. Durante uma atividade competitiva, comum na rotina da equipe, Casemiro acabou errando o alvo em uma jogada e acertou Endrick. O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais, provocando comentários de jornalistas e comentaristas sobre a intensidade dos trabalhos realizados pela comissão técnica de Carlo Ancelotti.

Dentro da Seleção, porém, a situação nunca foi tratada como algo além de um lance de treino. Ao longo da semana, alguns jogadores foram questionados sobre a competitividade das atividades e destacaram que disputas mais fortes fazem parte da rotina do futebol de alto rendimento, sobretudo em um grupo que reúne atletas brigando por espaço e por uma vaga na equipe titular.

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A conversa entre Casemiro e Endrick antes do treinamento desta sexta serviu justamente para reforçar o ambiente de normalidade vivido pela delegação brasileira. Sem qualquer sinal de desconforto, os dois seguiram juntos para o campo, mostrando que o episódio ficou restrito ao trabalho realizado dias antes.

A semana também havia sido marcada por outra situação envolvendo os dois jogadores. Ainda na Granja Comary, antes da viagem para os Estados Unidos, Casemiro precisou esclarecer uma declaração sobre Endrick que ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um trecho fora de contexto.

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Na ocasião, o volante explicou que sua intenção era justamente proteger o jovem atacante da pressão excessiva em torno de uma Copa do Mundo.

— Fiquei bastante chateado. No momento em que fui tentar proteger o jogador, tentar não colocar o peso nele em uma Copa do Mundo. Endrick é um jogador que vai jogar umas três, quatro Copas. Ele é um grande jogador. A questão foi só de protagonismo. Existem outros jogadores que estão à frente e têm que assumir esse protagonismo — explicou Casemiro na ocasião.

A declaração ajudou a encerrar qualquer interpretação equivocada sobre a relação entre os atletas. Nesta sexta-feira, a cena dos dois conversando naturalmente antes do treinamento reforçou a boa convivência dentro do elenco brasileiro.

A Seleção realiza mais uma atividade antes do amistoso contra o Egito, último compromisso da equipe antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro jogo do Brasil no torneio será no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey. Até lá, o ambiente segue marcado pela competitividade dos treinamentos, mas também pela união de um grupo que busca chegar fortalecido ao início da competição.

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