Brasil x Marrocos: Brasileiros dominam MetLife Stadium lotado Estádio também será o palco da grande final

NOVA JERSEY (EUA) — Com capacidade para 82.500 torcedores, o MetLife Stadium foi o palco escolhido para Brasil x Marrocos, jogo de abertura do Grupo C da Copa do Mundo. Na ocasião, 80.663 torcedores estiveram presentes, sendo maioria as camisas amarelas da Seleção Brasileira.

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Foi possível ouvir muitas vaias durante o jogo. Quando os brasileiros estavam com a bola, os torcedores marroquinos vaiavam nas arquibancadas. O contrário também acontecia. As vaias também ganhavam força prinicplamente quando os jogadores do Marrocos demoravam a dar andamento ao jogo. Fosse por causa da demora nas substituições, atendimentos médicos ou lentidão na reposição da bola.

Mas não foram só vaias, tiveram também gritos de apoio. Por parte da torcida brasileira, o canto "eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor" foi entoado nas arquibancadas.

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Torcedores apoiam a Seleção Brasileira antes de Brasil x Marrocos, no MetLife Stadium (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Palco de Brasil x Marrocos, o MetLife Stadium também foi o escolhido pela Fifa para receber a grande final da Copa do Mundo de 2026. O estádio fica localizado em East Rutherford, Nova Jersey (EUA).

Casa do New York Giants e New York Jets, franquias rivais da NFL, o estádio passou por uma transformação vital para a Copa: a substituição integral do gramado sintético pelo gramado natural, atendendo às exigências da Fifa.

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🏟️Próximos jogos no MetLife Stadium

16/06 - Terça-feira às 16h: França x Senegal (Grupo I)

França x Senegal (Grupo I) 22/06 - Segunda-feira às 21h: Noruega x Senegal (Grupo I)

Noruega x Senegal (Grupo I) 25/06 - Quarta-feira às 17h: Equador x Alemanha (Grupo E)

Equador x Alemanha (Grupo E) 27/06 - Sábado às 18h: Panamá x Inglaterra (Grupo L)

Panamá x Inglaterra (Grupo L) 30/06 - Terça-feira às 18h: Fase de 32 avos - Jogo 77 (mata-mata)

Fase de 32 avos - Jogo 77 (mata-mata) 05/07 - Domingo às 18h: Oitavas de final - Jogo 91

Oitavas de final - Jogo 91 🏆 19/07 - Domingo às 16h: Final - Jogo 104

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