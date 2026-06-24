Brasil x Escócia: Vini Jr assume papel central do Brasil na Copa Camisa 7 enfrenta a Escócia nesta quarta (24) como artilheiro do time na Copa

MIAMI, FL (EUA) - A Copa do Mundo costuma ser um palco impiedoso para protagonistas. Cada gesto, cada passe errado e cada gol perdido são amplificados em uma escala que poucos atletas conseguem suportar. Neste cenário, Vini Jr chega em uma situação considerada positiva para o Brasil.

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Pela segunda vez em uma Copa do Mundo, o camisa 7 da Seleção Brasileira inicia a terceira rodada da fase de grupos sem ser o principal foco das atenções, o que pode favorecer o desempenho coletivo. O time de Carlo Ancelotti enfrenta a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami.

Enquanto o noticiário gira em torno do retorno de Neymar — se vai jogar, quantos minutos terá em campo e qual será seu impacto na equipe —, Vini Jr trabalha em um cenário de menor exposição. O atacante do Brasil disputa o Mundial sem o peso que tantas vezes recaiu sobre ele. Neste momento, não há debates diários sobre sua atuação, nem pressão excessiva por números ou comparações constantes, apenas a expectativa pelo desempenho em campo. Até o momento, ele tem correspondido de forma positiva.

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Melhor jogador e artilheiro

Eleito o melhor jogador em campo nas duas primeiras partidas da Seleção, Vini Jr chega ao duelo contra a Escócia como um dos destaques da competição. Com dois gols, divide a artilharia brasileira com Matheus Cunha.

Nas entrevistas após os jogos, o atacante falou sobre suas atuações, mas precisou também responder perguntas sobre Neymar. Na coletiva pré-jogo desta terça-feira (23), a única questão diretamente relacionada a Vini Jr foi se ele possui potencial para ser tão decisivo em uma Copa do Mundo quanto nomes como Haaland, Mbappé e Messi. O restante da conversa girou em torno da recuperação de Neymar e da vaga aberta pela lesão de Raphinha.

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Esse cenário revela uma mudança importante. Pela primeira vez, Vini Jr parece atuar sem a obrigação de provar algo. O jogador, que tantas vezes foi cobrado por repetir na Seleção o desempenho apresentado no Real Madrid, agora encontra um ambiente mais favorável para desempenhar seu futebol com maior naturalidade.

Por que Vini Jr subiu de produção com Ancelotti?

Muito desse processo passa por Carlo Ancelotti. O treinador conhece poucos jogadores tão profundamente quanto Vini Jr. Foi sob o comando do italiano que o brasileiro atingiu o auge no Real Madrid, conquistou duas Champions League e se consolidou entre os melhores do mundo. Também foi nesse período que alcançou o reconhecimento máximo da carreira ao ser eleito o melhor jogador do planeta na temporada 2023/24.

Desde que assumiu a Seleção, Ancelotti tem trabalhado para reproduzir esse contexto. A ideia não é transformar Vini Jr em um jogador diferente, mas colocá-lo nas condições ideais para potencializar suas virtudes. O plano, aparentemente, tem funcionado. O próprio atacante tem demonstrado confiança ao falar sobre o momento que vive.

— Estou na minha melhor fase física, técnica e mental. Sempre sonhei chegar a 100% na maior competição do mundo e estar assim, podendo fazer gols, dar assistências e realizar grandes partidas. Isso é importante porque me dá confiança para os próximos jogos — disse.

A declaração ajuda a explicar por que Vini Jr parece tão confortável em campo. Não se trata apenas de aspectos físicos ou técnicos. Há uma maturidade competitiva evidente em suas atuações. O atacante tende a atuar com maior leveza, sem a sensação de precisar constantemente convencer ou provar seu valor.

Se entre os brasileiros outros nomes também ganham destaque, nas emissoras norte-americanas o mais citado é Vini Jr. O atacante da Seleção Brasileira tem sido o principal nome nas chamadas dos canais detentores dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, o que reforça sua força internacional.

Se Neymar voltar nesta quarta-feira, naturalmente os holofotes estarão voltados para ele. Caso Rayan seja escalado na vaga de Raphinha, as atenções também tendem a recair sobre a novidade na equipe. Enquanto isso, Vini Jr segue desempenhando um papel central desde o início do Mundial, com atuações consistentes, participação decisiva nas partidas e liderança técnica da Seleção Brasileira ao longo da competição.

Vini Jr conduz a bola durante o treino da Seleção na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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