A última dança? Neymar supera lesões e, finalmente vai estrear na Copa Camisa 10 foi relacionado por Ancelotti para o jogo contra a Escócia, em Miami

Durante grande parte da carreira, Neymar nunca precisou esperar por uma convocação para a Copa do Mundo. O nome sempre esteve lá. Era uma certeza. Em 2014, 2018 e 2022, ele chegou às listas como protagonista máximo da Seleção Brasileira. Desta vez, porém, foi diferente. Pela primeira vez, o craque precisou conviver com a dúvida, controlar a ansiedade e vencer uma longa sequência de obstáculos para ouvir o próprio nome ser anunciado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

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Quando a Seleção Brasileira foi eliminada pela Croácia nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Catar, Neymar deixou o gramado com a sensação de que ainda teria mais uma oportunidade. Aos 30 anos, acreditava ter quatro temporadas para se preparar e chegar à edição de 2026 em plenas condições de buscar o único título que ainda falta em sua carreira: a Copa do Mundo.

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Quais lesões Neymar teve no ciclo da Copa?

Em fevereiro de 2023, veio o primeiro grande golpe. Neymar sofreu uma entorse grave e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. A lesão exigiu cirurgia e o afastou dos gramados por 130 dias. O retorno parecia marcar o início da recuperação definitiva, mas a tranquilidade durou pouco. Depois de uma lesão muscular, surgiu um problema ainda mais grave.

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Em outubro daquele mesmo ano, durante partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Mais uma cirurgia, mais um processo longo e doloroso de recuperação. Foram cerca de 340 dias longe dos gramados, entre fisioterapia, trabalhos de fortalecimento e a luta diária para recuperar a confiança do corpo.

Quando voltou a atuar regularmente, em 2024, a sequência de problemas físicos não deu trégua. Entre novembro de 2024 e setembro de 2025, Neymar sofreu quatro lesões musculares diferentes. O corpo parecia testar constantemente a resistência de um jogador acostumado a desafiar adversários, mas que agora precisava vencer a si próprio.

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E quando o cenário finalmente parecia mais favorável, surgiu outro obstáculo. Uma lesão no menisco do joelho esquerdo ameaçou interromper novamente sua trajetória. Mesmo assim, Neymar seguiu contribuindo dentro de campo. Pelo Santos, foi decisivo em momentos importantes da temporada, marcou gols, distribuiu assistências e teve papel fundamental para a permanência do clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

O problema no joelho o deixou mais 62 dias afastado. Depois disso, quando começava a recuperar ritmo e condição física, sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha direita. Mais uma vez, a Copa do Mundo parecia se afastar.

O que Neymar fez para jogar a Copa?

Recuperado, cumpriu todas as etapas previstas pelo departamento médico e voltou a ficar à disposição da Seleção. Nesta quarta-feira (24), contra a Escócia, em Miami, pelo Grupo B da Copa do Mundo, ele estará novamente relacionado por Carlo Ancelotti.

A presença na lista representa muito mais do que uma simples convocação. É a recompensa por anos de recuperação, frustrações e incertezas. É o prêmio para quem precisou reaprender a esperar, algo raro para um jogador que sempre foi unanimidade quando o assunto era Seleção Brasileira.

As lesões de Neymar no último ciclo de Copa do Mundo (Foto: Editoria de Arte)

Agora, Neymar tem novamente a oportunidade que parecia distante. Aos 34 anos, reencontra o palco que sempre sonhou dominar. Talvez seja sua última Copa do Mundo. Talvez seja a última dança vestindo a camisa amarela em um Mundial.

E, depois de tudo o que enfrentou desde o Catar, ninguém pode dizer que ele não lutou para estar aqui. Resta saber se o destino ainda guarda para Neymar o final que ele persegue desde menino: erguer a taça mais importante do futebol e encerrar sua história na Seleção Brasileira com chave de ouro.

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