Neymar e Vini Jr puxam fila e levam Seleção até torcida nos EUA Dlegação foi recebida com muito entusiasmo pelos torcedores que aguardavam na porta do hotel

FORT LAUDERDALE (EUA) – Depois de enfrentar um atraso superior a três horas por conta das condições climáticas adversas em Nova Jersey, a Seleção Brasileira finalmente desembarcou em Fort Lauderdale na noite desta terça-feira (23) e foi recebida com muito entusiasmo pelos torcedores que aguardavam a delegação na porta do hotel.

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Mesmo após a longa espera e o desgaste da viagem, os jogadores fizeram questão de retribuir o carinho dos fãs. Neymar e Vinícius Júnior lideraram o grupo que se dirigiu até a área reservada aos torcedores para distribuir autógrafos, tirar fotografias e agradecer o apoio recebido às vésperas de mais um compromisso importante na Copa do Mundo.

Além da dupla de atacantes, outros nomes de peso da equipe comandada por Carlo Ancelotti também atenderam os presentes. O capitão Casemiro, o goleiro Alisson, o meia Lucas Paquetá e Bruno Guimarães passaram vários minutos próximos às grades de proteção, interagindo com crianças, famílias e brasileiros que viajaram de diferentes regiões dos Estados Unidos para acompanhar a Seleção.

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Um dos momentos mais marcantes da chegada aconteceu quando Neymar começou a distribuir pulseiras da Seleção Brasileira para os torcedores que se aglomeravam na entrada do hotel. O gesto foi bastante comemorado pelos fãs, que registraram a cena com celulares e vibraram com a proximidade do camisa 10 com o público.

O atraso na programação ocorreu devido ao mau tempo na região de Nova Jersey. A delegação brasileira permaneceu por várias horas aguardando autorização para a decolagem, o que provocou mudanças no cronograma previsto para a chegada à Flórida.

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Apesar do contratempo, o ambiente no desembarque foi de confiança e otimismo. A equipe brasileira já volta suas atenções para o confronto desta quarta-feira contra a Escócia, válido pela última rodada da fase de grupos da competição.

O Brasil chega à partida ocupando a liderança da chave, com quatro pontos. A Seleção tem a mesma pontuação do Marrocos, mas aparece à frente pelos critérios de desempate, graças ao melhor saldo de gols. A Escócia ocupa a terceira colocação, com três pontos, e ainda mantém chances de classificação para a próxima fase. Já o Haiti, com duas derrotas em dois jogos, está eliminado e soma zero ponto.

Embalada pelo apoio dos torcedores e pela boa atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, a Seleção Brasileira busca uma vitória para confirmar a liderança do grupo e seguir sua caminhada rumo ao sonho do hexacampeonato.

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Brasil x Escócia: onde assistir

A partida entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, e a bola rola às 19h (de Brasília). O duelo decisivo terá transmissão da Globo, SB, Sportv, N Sports, ge tv e CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

Vini Jr. e Neymar em treinamento do Brasil antes de duelo contra a Escócia (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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