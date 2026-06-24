Neymar volta à Copa do Mundo e pode igualar Pelé e Rivaldo com a camisa 10 Craque precisa de apenas um minuto em campo para alcançar 14 jogos no Mundial

Recuperado de lesão na panturrilha direita, Neymar voltará a ser relacionado pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo do Brasil contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), em Miami. Se entrar em campo, o atacante igualará Pelé e Rivaldo como os jogadores que mais atuaram com a camisa 10 do Brasil em Copas do Mundo.

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A marca é de 14 partidas de Mundial vestindo o número 10. Pelé atingiu esse total em quatro edições da Copa, enquanto Rivaldo chegou à marca em duas. Neymar soma 13 jogos com a camisa e precisará de apenas um minuto em campo para alcançar os dois ídolos.

A tendência é que o atacante comece no banco de reservas e ganhe minutos no segundo tempo, em um processo de reintegração gradual após mais de um mês afastado da seleção. Ancelotti, porém, afirmou que o jogador está apto para atuar durante toda a partida:

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— Ele pode jogar 90 minutos, trabalhou muito bem e estou feliz com ele — declarou o treinador.

Neymar treinou normalmente pelo terceiro dia consecutivo antes do confronto com a Escócia. A lesão o tirou dos dois primeiros compromissos do Brasil nesta Copa, diante de Marrocos e Haiti, respectivamente. Nessas partidas, nenhum jogador utilizou a camisa 10 em campo.

A última vez que a seleção brasileira ficou três jogos seguidos de Copa sem acionar seu número mais emblemático foi no Mundial de 1962, quando Pelé se machucou contra a Tchecoslováquia na segunda rodada e não voltou a atuar no torneio.

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Ao lado de Matheus Cunha, Neymar sorri em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Perseguição de Neymar ao recorde de Pelé

O retorno de Neymar também recoloca em pauta outra marca histórica. O atacante tem 97 jogos pela seleção principal usando a camisa 10 e ocupa a segunda posição da lista, atrás apenas das 105 partidas de Pelé.

Se entrar em campo contra a Escócia, Neymar chegará a 98 jogos com o número e ficará a apenas dois da marca centenária ainda durante esta Copa do Mundo.

Apesar disso, a perseguição ao recorde do Rei se tornou mais difícil após o longo período afastado da seleção. Neymar não defende o Brasil desde outubro de 2023.

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Escócia x Brasil

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