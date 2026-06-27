logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Artilheiro do Brasil na Copa, Vini Jr diz: 'Sabia que iria brilhar'

Com quatro gols na Copa, atacante iguala ídolos e vive melhor fase na Seleção

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
27/06/2026 06:52
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr recebe troféu pelos 50 jogos na Seleção Brasileira
Vini Jr recebe troféu pelos 50 jogos na Seleção Brasileira (Foto: Nelson Terme/CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Copa do Mundo de 2026 tem um protagonista brasileiro até aqui. Depois de tantas cobranças por não conseguir repetir na Seleção o desempenho que sempre apresentou nos clubes, Vini Jr transformou o Mundial em seu palco. Em apenas três partidas na fase de grupos, o atacante marcou quatro gols, foi eleito o melhor jogador em todos os jogos e chega ao mata-mata como a principal referência ofensiva da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade
  • Bruno Guimarães, com a bola debaixo do braço, durante o jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo

    Bruno Guimarães vira arma ofensiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 10 horas
  • Rayan responde pergunta de jornalistas durante coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Rayan admite conhecer pouco do Japão e destaca treinadores da carreira

    Seleção Brasileira
    Há 12 horas
  • Rayan, com o agasalho verde da Seleção Brasileira, concede coletiva nos Estados Unidos

    Rayan vive expectativa por primeiro gol e projeta duelo contra o Japão

    Seleção Brasileira
    Há 12 horas

    • O momento representa uma virada na trajetória do camisa 7 com a Seleção. Após o empate por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, o Brasil cresceu dentro da competição e viu Vini assumir o protagonismo, liderando a evolução da equipe com atuações decisivas diante de Haiti e Japão.

    O próprio atacante reconheceu que sempre acreditou que esse momento chegaria.

    — Eu sabia que ia melhorar pelo talento que eu tenho, por tudo que eu trabalho e por tudo que eu fiz no Real Madrid até hoje. Eu sabia que, no momento certo, iria brilhar com a camisa da Seleção Brasileira. Nada melhor do que brilhar numa Copa do Mundo, o lugar em que eu sempre sonhei estar, diante da minha família. Acredito que não tenha coisa melhor. Vamos evoluir e melhorar dentro da competição. A esperança só aumenta dentro de nós — disse o jogador.

    continua após a publicidade

    Os números ajudam a explicar a confiança. Em Copas do Mundo, Vini Jr já soma sete partidas e cinco gols, marca que o coloca ao lado de Garrincha, Romário e Zico no ranking de brasileiros que já marcaram em Mundiais. No total, o atacante acumula 52 jogos pela Seleção Brasileira e 14 gols marcados.

    Na última sexta-feira (26), na concentração da equipe, em Morristown, em Nova Jersey, Vini recebeu um troféu em homenagem aos 50 jogos pela Seleção. A marca foi alcançada justamente na estreia do Mundial, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, reforçando o reconhecimento pela trajetória construída até aqui.

    continua após a publicidade

    O desempenho também simboliza o fim de um período de questionamentos. O atacante lembrou que conviveu durante anos com críticas por não repetir na Seleção o futebol apresentado pelo Real Madrid, mas acredita que esse capítulo ficou para trás.

    — Futebol é importante fazer grandes jogos. Consegui ir muito bem nesses jogos. Passei por esse julgamento na Seleção de não conseguir repetir boas atuações, mas passei por essa fase já.

    Além do crescimento individual, Vini destacou a evolução coletiva da equipe ao longo da primeira fase. Segundo ele, o Brasil soube amadurecer durante o torneio e chega mais preparado para os desafios eliminatórios.

    "Quando empatamos contra o Marrocos, eu já tinha falado que iríamos evoluir na competição. Num torneio como esse, você precisa entender o melhor momento para atacar e para defender. Junto com o Ancelotti, temos que melhorar e evoluir porque agora é mata-mata."

    O atacante ainda fez questão de dividir os méritos com o restante do elenco, ressaltando que a campanha brasileira não depende apenas das estrelas do time.

    — Foi a primeira fase que imaginávamos. Primeiro jogo difícil com o Marrocos, que serviria para entendermos a competição. Mas não só Neymar, Endrick e eu; todos vão ajudar. Temos que trabalhar com todos os jogadores. Vamos precisar batalhar juntos e fazer grandes jogos porque o momento mais importante da competição chegou. Isso vai pesar e nos ajudar muito.

    Por fim, Vini também elogiou o encaixe da equipe sob o comando de Ancelotti e brincou com o gol anulado diante do Japão, que teria sido seu primeiro hat-trick pela Seleção.

    — Encontramos a nossa melhor formação. A gente joga mais próximo. O mister vai só melhorar o que temos feito de bom e evoluir dentro da competição. Ele ter cancelado o meu gol foi uma pena. Nunca fiz três gols numa mesma partida da Seleção. A próxima fase começa e a gente precisa estar preparado e fazer grandes jogos, sempre evoluindo para levar o Brasil ao topo.

    Com confiança em alta, números históricos e o respaldo de Carlo Ancelotti, Vini Jr chega ao mata-mata vivendo a melhor fase desde que estreou pela Seleção Brasileira. Se antes havia dúvidas sobre sua capacidade de decidir vestindo a camisa amarela, a Copa do Mundo tem mostrado justamente o contrário: o Brasil encontrou em seu principal talento também o protagonista que tanto esperava.

    Vini Jr se aquece no treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Vini Jr se aquece no treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores da Seleção Brasileira caminham no gramado do CT antes de treino; Igor Thiago e Neymar conversam
    Seleção BrasileiraQuiz: quais clubes revelaram os jogadores da Seleção na Copa do Mundo?Há 26 minutos
    Copa do Mundo 2026Vini Jr e Galvão Bueno trocam homenagens após gol históricoHá 9 horas
    Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
    Copa do Mundo 2026Estrangeiros criticam atitude de Davide Ancelotti em substituição de Neymar: 'Por que?'Há 9 horas
    Doué exibe a camisa azul da Seleção Brasileira autografada por Neymar
    Copa do Mundo 2026Craque da França recebe camisa do Brasil autografada por NeymarHá 9 horas
    Paulo Nunes com o microfone da Globo durante transmissão da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Paulo Nunes alerta Brasil antes de duelo com o Japão: 'Não tem mais'Há 10 horas
    Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraNeymar deveria ter mais tempo de jogo contra o Japão na Copa do Mundo? VoteHá 10 horas

    Mais LANCE!

    Haaland celebra de braços abertos o primeiro gol na Copa do Mundo pela Noruega
    Haaland no caminho? Saiba quando o Brasil pode pegar a Noruega na Copa
    Bruno Guimarães, com a bola debaixo do braço, durante o jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Bruno Guimarães vira arma ofensiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Torcida do Brasil teve de mudar a rotina durante a Copa do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)
    O quanto a Copa do Mundo mudou a sua rotina? Responda à enquete
    Rayan concede entrevista coletiva na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo
    Comentário de Rayan sobre o Japão repercute: 'Vai envelhecer mal'
    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Noruegueses reagem a provável confronto com o Brasil na Copa do Mundo: 'Claramente'
    Mbappé cumprimenta Haaland antes de França x Noruega na Copa do Mundo
    Grupo I da Copa do Mundo definido: quem pode enfrentar o Brasil nas oitavas?
    Dembélé comemora gol marcada pela França na Copa do Mundo com Mbappé
    Dembélé brilha com hat-trick, e França joga Haaland no caminho do Brasil
    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
    Fala de Rayan na Copa do Mundo sobre Fernando Diniz viraliza: 'Brabo'
    Rayan responde pergunta de jornalistas durante coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Rayan admite conhecer pouco do Japão e destaca treinadores da carreira
    Rayan, com o agasalho verde da Seleção Brasileira, concede coletiva nos Estados Unidos
    Rayan vive expectativa por primeiro gol e projeta duelo contra o Japão
    Bruno Guimarães tenta o lançamento durante o jogo entre Brasil e Escócia
    Brasil tem derrota para Cabo Verde no currículo; relembre
    Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil
    Brasil encara Japão e mantém sequência de jogos em datas sagradas
    Seleção Feminina sub-20 comemora gol em amistoso contra Portugal. (Luciana Vermell/CBF)
    CBF divulga calendário das seleções femininas de base