Artilheiro do Brasil na Copa, Vini Jr diz: 'Sabia que iria brilhar' Com quatro gols na Copa, atacante iguala ídolos e vive melhor fase na Seleção

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Copa do Mundo de 2026 tem um protagonista brasileiro até aqui. Depois de tantas cobranças por não conseguir repetir na Seleção o desempenho que sempre apresentou nos clubes, Vini Jr transformou o Mundial em seu palco. Em apenas três partidas na fase de grupos, o atacante marcou quatro gols, foi eleito o melhor jogador em todos os jogos e chega ao mata-mata como a principal referência ofensiva da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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O momento representa uma virada na trajetória do camisa 7 com a Seleção. Após o empate por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, o Brasil cresceu dentro da competição e viu Vini assumir o protagonismo, liderando a evolução da equipe com atuações decisivas diante de Haiti e Japão.

O próprio atacante reconheceu que sempre acreditou que esse momento chegaria.

— Eu sabia que ia melhorar pelo talento que eu tenho, por tudo que eu trabalho e por tudo que eu fiz no Real Madrid até hoje. Eu sabia que, no momento certo, iria brilhar com a camisa da Seleção Brasileira. Nada melhor do que brilhar numa Copa do Mundo, o lugar em que eu sempre sonhei estar, diante da minha família. Acredito que não tenha coisa melhor. Vamos evoluir e melhorar dentro da competição. A esperança só aumenta dentro de nós — disse o jogador.

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Os números ajudam a explicar a confiança. Em Copas do Mundo, Vini Jr já soma sete partidas e cinco gols, marca que o coloca ao lado de Garrincha, Romário e Zico no ranking de brasileiros que já marcaram em Mundiais. No total, o atacante acumula 52 jogos pela Seleção Brasileira e 14 gols marcados.

Na última sexta-feira (26), na concentração da equipe, em Morristown, em Nova Jersey, Vini recebeu um troféu em homenagem aos 50 jogos pela Seleção. A marca foi alcançada justamente na estreia do Mundial, no empate por 1 a 1 com o Marrocos, reforçando o reconhecimento pela trajetória construída até aqui.

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O desempenho também simboliza o fim de um período de questionamentos. O atacante lembrou que conviveu durante anos com críticas por não repetir na Seleção o futebol apresentado pelo Real Madrid, mas acredita que esse capítulo ficou para trás.

— Futebol é importante fazer grandes jogos. Consegui ir muito bem nesses jogos. Passei por esse julgamento na Seleção de não conseguir repetir boas atuações, mas passei por essa fase já.

Além do crescimento individual, Vini destacou a evolução coletiva da equipe ao longo da primeira fase. Segundo ele, o Brasil soube amadurecer durante o torneio e chega mais preparado para os desafios eliminatórios.

"Quando empatamos contra o Marrocos, eu já tinha falado que iríamos evoluir na competição. Num torneio como esse, você precisa entender o melhor momento para atacar e para defender. Junto com o Ancelotti, temos que melhorar e evoluir porque agora é mata-mata."

O atacante ainda fez questão de dividir os méritos com o restante do elenco, ressaltando que a campanha brasileira não depende apenas das estrelas do time.

— Foi a primeira fase que imaginávamos. Primeiro jogo difícil com o Marrocos, que serviria para entendermos a competição. Mas não só Neymar, Endrick e eu; todos vão ajudar. Temos que trabalhar com todos os jogadores. Vamos precisar batalhar juntos e fazer grandes jogos porque o momento mais importante da competição chegou. Isso vai pesar e nos ajudar muito.

Por fim, Vini também elogiou o encaixe da equipe sob o comando de Ancelotti e brincou com o gol anulado diante do Japão, que teria sido seu primeiro hat-trick pela Seleção.

— Encontramos a nossa melhor formação. A gente joga mais próximo. O mister vai só melhorar o que temos feito de bom e evoluir dentro da competição. Ele ter cancelado o meu gol foi uma pena. Nunca fiz três gols numa mesma partida da Seleção. A próxima fase começa e a gente precisa estar preparado e fazer grandes jogos, sempre evoluindo para levar o Brasil ao topo.

Com confiança em alta, números históricos e o respaldo de Carlo Ancelotti, Vini Jr chega ao mata-mata vivendo a melhor fase desde que estreou pela Seleção Brasileira. Se antes havia dúvidas sobre sua capacidade de decidir vestindo a camisa amarela, a Copa do Mundo tem mostrado justamente o contrário: o Brasil encontrou em seu principal talento também o protagonista que tanto esperava.

Vini Jr se aquece no treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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