Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste sábado (27/6)
Cristiano Ronaldo e Messi, por Portugal e Argentina, respectivamente, são os destaques do dia
A Copa do Mundo dá sequência à última rodada da fase de grupos neste sábado (27), com seis partidas que movimentam as chaves J, K e L. Entre os principais destaques estão os confrontos entre Colômbia e Portugal, que disputam a liderança do Grupo K, e Croácia e Gana, duelo direto por uma vaga nos 16-avos de final.
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O sábado reúne confrontos decisivos em três grupos do Mundial. No Grupo L, Croácia e Gana fazem um duelo direto pela classificação, enquanto a Inglaterra tenta confirmar a liderança diante do já eliminado Panamá. No Grupo K, Colômbia e Portugal disputam o primeiro lugar da chave, enquanto a RD Congo ainda sonha com uma vaga entre os melhores terceiros colocados. Já no Grupo J, Argélia e Áustria brigam pela segunda posição, enquanto a Argentina entra em campo já classificada para enfrentar a eliminada Jordânia.
Confira os jogos da Copa do Mundo deste sábado (27), com horários e onde assistir ao vivo:
18h – Panamá x Inglaterra – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
18h – Croácia x Gana – CazéTV
20h30 – Colômbia x Portugal – CazéTV
20h30 – RD Congo x Uzbequistão – CazéTV
23h – Jordânia x Argentina – CazéTV
23h – Argélia x Áustria – CazéTV, Globo e Sportv
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