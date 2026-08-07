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Tabela da Copa do Brasil: veja datas dos jogos das quartas

Confrontos serão definidos por sorteio na terça-feira (11)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 00:14
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Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

As quartas de final da Copa do Brasil 2026 já têm data para acontecer. Os jogos de ida estão previstos para 26 e 27 de agosto, enquanto as partidas de volta serão disputadas em 2 e 3 de setembro. Os confrontos ainda serão definidos por sorteio, marcado para a próxima terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

➡️ Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

O sorteio definirá os quatro confrontos das quartas de final, os mandos de campo e o chaveamento das semifinais. Não haverá divisão por potes ou bloqueios, portanto qualquer um dos oito classificados poderá enfrentar qualquer outro, inclusive equipes da mesma cidade.

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Classificados às quartas

  • Atlético-MG
  • Santos
  • Cruzeiro
  • Grêmio
  • Vasco
  • Palmeiras
  • Vitória
  • Internacional

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Premiação das quartas de final da Copa do Brasil

A Copa do Brasil é o torneio mais rentável do futebol brasileiro. A premiação total máxima chega a R$ 99,25 milhões. Os clubes que avançarem às quartas de final recebem R$ 4 milhões cada; o valor é proporcionalmente inferior ao pago na mesma fase em 2025, quando a cota era de R$ 4,7 milhões.

O Juventude, único representante da Série B ainda na competição, percorreu um caminho mais longo que os clubes da elite nacional. Por ter entrado na competição desde as fases iniciais, o clube gaúcho acumula R$ 7,59 milhões em premiações. As equipes da Série A do Brasileirão ingressaram na quinta fase, que parte de um bônus de R$ 2 milhões.

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Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)
Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

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