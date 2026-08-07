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Flamengo não chega a acordo com Zenit, e staff de Luiz Henrique informa fim das negociações

Staff do atacante informa que as partes não chegaram a um acordo

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 20:10
Atualizado há 13 horas
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Luiz Henrique comemora gol pelo Botafogo
Luiz Henrique em ação pelo Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

A negociação entre Luiz Henrique e Flamengo está oficialmente encerrada. O staff do atacante informou nesta sexta-feira (7) que as tratativas com o clube rubro-negro não avançaram e que as partes não chegaram a um acordo neste momento.

Em nota oficial, a equipe que representa o jogador afirmou que uma série de acontecimentos dificultou o andamento do negócio. Com isso, as conversas foram encerradas.

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— O staff do atleta Luiz Henrique informa que as negociações com o Flamengo estão oficialmente encerradas. Em razão de uma série de acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio, as partes não chegaram a um acordo neste momento.

Um dos agentes de Luiz Henrique esteve nesta sexta-feira (7) no Ninho do Urubu, onde se reuniu com José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Após o encontro, Boto já havia sinalizado que o clube não pretendia "esticar a corda" nas negociações pelo atacante, indicando que o Rubro-Negro não faria esforços além dos limites estabelecidos para tentar concluir a contratação.

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Luiz Henrique era um dos nomes avaliados pelo Flamengo para reforçar o elenco. O clube vinha mantendo conversas para tentar viabilizar a contratação do atacante, mas as tratativas não evoluíram até um acordo.

Com o encerramento oficial das negociações, Luiz Henrique deixa de ser uma opção neste momento para o Flamengo, que segue no mercado em busca de alternativas para reforçar o elenco.

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Antes de Luiz Henrique, Almada já tinha sido alvo

O caso de Luiz Henrique representa a segunda negativa recente ao Flamengo no mercado. Antes do atacante, o clube também tentou a contratação de Thiago Almada. O diretor de futebol José Boto chegou a viajar para a Argentina para avançar nas conversas pelo meia, mas o River Plate apresentou uma oferta salarial superior à do Rubro-Negro.

Diante da diferença financeira, o Flamengo optou por não esticar a corda e decidiu não cobrir a proposta dos argentinos. Almada, então, escolheu defender o River Plate.

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Luiz Henrique em campo pelo Zenit
Luiz Henrique em campo pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

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