Em meio ao interesse do Flamengo, técnico do Zenit comenta situação de Luiz Henrique Rubro-Negro segue trabalhando nos bastidores para tentar a contratação do atacante

O Flamengo segue trabalhando nos bastidores para tentar a contratação de Luiz Henrique e ganhou um novo indicativo sobre a situação do atacante. Nesta sexta-feira (7), o técnico do Zenit, Sergei Semak, admitiu a possibilidade de negociar o brasileiro caso chegue uma proposta considerada satisfatória para todas as partes.

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O Rubro-Negro prepara uma oferta na casa dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões na cotação atual) para tentar convencer o clube russo a liberar o jogador ainda nesta janela de transferências.

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Ao comentar a situação de Luiz Henrique, Semak evitou cravar a permanência do atacante e deixou claro que o Zenit está aberto a negociações, desde que os termos sejam favoráveis.

— Não há nenhuma especificidade sobre Luiz Henrique. Qualquer jogador pode sair, em princípio, sob as condições apropriadas, se essa proposta agradar ao clube e ao próprio jogador — disse.

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Apesar de admitir a possibilidade de uma transferência, o treinador ressaltou a importância do brasileiro para o elenco e demonstrou confiança na evolução física do atacante.

— Quanto ao Luiz, ele está ganhando forma, embora por enquanto seu ritmo de ganho de forma seja um pouco mais lento do que o de Douglas. Mas Luiz é um jogador importante para nós, que no final da temporada passada marcou gols muito importantes, e acho que ele ganhará suas melhores condições através dos jogos — afirmou.

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Flamengo mantém Luiz Henrique como prioridade

Luiz Henrique é um dos principais alvos do Flamengo nesta janela de transferências. A diretoria rubro-negra intensificou as conversas para contratar o atacante e trabalha para formalizar uma proposta de aproximadamente 30 milhões de euros ao Zenit.

O jogador é visto internamente como uma peça capaz de elevar o nível técnico do elenco, principalmente pelas características de velocidade, capacidade de criação e eficiência no um contra um. As declarações de Sergei Semak, por sua vez, reforçam que uma negociação não está descartada, desde que a oferta atenda às expectativas financeiras do clube russo e do atleta.

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Sergei Semak, técnico do Zenit, comentou a negociação de Luiz Henrique com o Flamengo (Foto: Reprodução)

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