Ancelotti quebra silêncio após empate do Brasil com Marrocos Vini Jr salva, Brasil empata com Marrocos e decepciona na estreia da Copa

Carlo Ancelotti não se estendeu nas entrevistas que concedeu após o empate do Brasil com o Marrocos em 1 a 1, no MetLife Stadium. O treinador reconhece que a Seleção precisa melhorar para os próximos jogos, mas não entrou em detalhes, evitando individualizar a culpa e colocar setores específicos na mira das críticas do torcedor.

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— A primeira parte não foi boa. Melhorou na segunda parte, a partida foi difícil, mas o Marrocos é uma boa equipe. Na primeira parte eles saiam da pressão, faziam transição perigosa, podiríamos ter tido mais controle. Satisfeito, sim. Esperava começar melhor, mas pode passar porque o Marrocos é uma boa equipe. Agora a mirar no próximo jogo — Carlo Ancelotti em entrevista à TV Globo.

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Como foi Brasil x Marrocos?

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Em uma estreia marcada por altos e baixos, o Brasil empatou por 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um ponto no Grupo C. Saibari abriu o placar para os africanos após falha da defesa brasileira, mas Vini Jr apareceu para deixar tudo igual ainda no primeiro tempo.

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Após sofrer com a intensidade marroquina na etapa inicial e encontrar dificuldades para criar no segundo tempo, a equipe de Carlo Ancelotti evitou a derrota, mas saiu de campo com a sensação de que poderia ter produzido mais. Agora, o Brasil volta as atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia, em partida que pode ser decisiva para os planos de classificação às oitavas de final.