Felipe Melo critica Ancelotti e jogador da Seleção: 'Não pode passar pano' Brasil estreou com um empate com o Marrocos

A Seleção Brasileira empatou com o Marrocos em 1 a 1, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O resultado não agradou o ex-jogador Felipe Melo, que após a partida, disparou críticas ao treinador Carlo Ancelotti e ao atacante Luiz Henrique.

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Durante o progarama "Seleção", dos canais Sportv, o atual comentarista criticou a entrevista pós-jogo do camisa 21 do Brasil. Depois do apito final, Luiz Henrique chamou atenção para o nervosismo da estreia na Copa do Mundo como um fator para o desempenho abaixo do esperado.

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— Esse menino Bouaddi, tem apenas 18 anos de idade, mas ele dominou o meio de campo. Ele também estava ansioso, provavelmente esta é a primeira Copa do Mundo dele. Não gostei da entrevista do Luiz Henrique. É um garoto que amo muito, tive oportunidade de trabalhar com ele, mas tinha que ganhar o primeiro jogo. Tinha que performar, mesmo sem a vitória. O Brasil foi muito abaixo hoje. Vai ter que melhorar muito — disse Felipe Melo.

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Posteriormente, o ex-jogador disparou uma crítica ao treinador Carlo Ancelotti. Para ele, o italiano errou na escalação inicial da equipe ao escalar o zagueiro Ibañez como latarel-direito.

— O Ancelotti é um dos maiores treinadores da história. Mas não pode passar pano. Para mim, ele começou com os onze titulares de forma equivocada. O Ibañez não deveria ter sido titular. Tanto que depois, ele sai e a equipe melhora. É um bom jogador, mas não é lateral. Não gostei — concluiu.

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Como foi Seleção Brasileira x Marrocos?

Texto por: Márcio Iannacca

O primeiro tempo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado com Paquetá pela direita, Vini Jr pela esquerda e a dupla Igor Thiago e Raphinha centralizada, o Brasil sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os africanos dominaram os dez primeiros minutos, com duas finalizações, uma para fora e outra bloqueada pela defesa brasileira. A primeira boa chegada da equipe de Carlo Ancelotti veio em jogada individual de Vini Jr, que venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, mas o atacante não conseguiu cabecear em direção ao gol.

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A superioridade marroquina foi premiada aos 21 minutos. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e deixou Saibari livre para sair cara a cara com Alisson. O atacante não desperdiçou e abriu o placar para Marrocos. Do outro lado, Paquetá fazia um primeiro tempo abaixo do esperado, acumulando erros nas saídas de bola e dificultando a construção ofensiva brasileira.

Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate aos 32 minutos. Bruno Guimarães deu um belo passe para Vini Jr, que dominou, cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. Já nos acréscimos, Paquetá pareceu despertar na partida ao iniciar uma boa jogada pela esquerda. O meia encontrou Douglas Santos, que cruzou para a área, e o jogador do Flamengo tentou um voleio para virar o placar, mas sem sucesso. O empate acabou sendo o retrato de um primeiro tempo equilibrado após um início de amplo domínio marroquino.

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Depois de um primeiro tempo movimentado, a partida perdeu intensidade na etapa final. O Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais e dava sinais claros de desgaste físico, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para transformar o domínio territorial em chances reais de gol. Logo na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças por precaução: Casemiro e Ibañez, ambos amarelados, deram lugar a Fabinho e Danilo. Aos 16 minutos, o treinador voltou a mexer na equipe, sacando Lucas Paquetá e Igor Thiago para as entradas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Mesmo com as alterações, a Seleção seguiu esbarrando na forte marcação marroquina. Raphinha, discreto durante os 90 minutos, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

A melhor notícia para o Brasil foi a entrada de Matheus Cunha, que deu mais mobilidade ao ataque. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou belo passe para Vini Jr, que avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana conseguiu afastar o perigo. Com o passar do tempo, o Brasil aumentou a pressão, mas continuou sem criatividade para abrir a última linha rival. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a melhor oportunidade da etapa final, mas parou em grande defesa de Bounou. Do outro lado, o Marrocos também assustou no fim: El Aynaoui arriscou de fora da área e obrigou Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Sem brilho e com poucas emoções, o segundo tempo confirmou a queda de ritmo da partida e manteve o empate em 1 a 1 até o apito final.