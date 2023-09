O gol especial aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, em uma troca de passes que começou no campo de defesas e terminou com Neymar finalizando na entrada da área, após passe de Raphinha, vindo do lado direito. Nos acréscimos da partida, o jogador marcou mais, finalizando de primeiro, após receber passe pela direita, e contando com uma grande colaboração do goleiro bolviano Guillermo Viscarra, que aceitou.