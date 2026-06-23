Bruna Biancardi revela ultimato em Neymar: 'Meu limite' Influenciadora falou sobre o relacionamento em podcast

A influenciadora Bruna Biancardi revelou detalhes do início do seu relacionamento com o Neymar em entrevista ao podcast "Elas que Jogam", comandado por Karla Felmanas. Durante o podcast, Bruna revelou que, antes de ser pedida em namoro, se estressou com a instabilidade do craque na relação e deu um ultimato.

➡️ Endrick, Rayan e quem mais? Escale seu Brasil ideal contra a Escócia na Copa!

— Virei para ele e falei assim: 'Quer saber? Eu já tinha te falado que eu ia até meu limite, e meu limite chegou, pra mim não dá mais. Adorei te conhecer, adoro você, mas assim, já deu'. Eu estava decidida mesmo — contou.

Segundo a criadora de conteúdo, o craque ficou em choque com a decisão, mas insistiu para que ela viajasse até Paris para o aniversário dele. A surpresa veio logo em seguida.

— Ele levou meu pai, minha irmã, minha mãe, meu cunhado, todo mundo sem eu saber. Fez um churrasco, depois chegaram minhas amigas e, no meio do churrasco, ele me pediu em namoro — relembrou.

Bruna Biancardi durante entrevista ao 'Elas que jogam' (Foto: Reprodução)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Ainda durante o bate-papo, Bruna também admitiu detalhes e combinados que o casal fez para ficar bem, principalmente por terem personalidades fortes - e teimosos, como diz a influenciadora.

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

— A gente fica uns dias meio mal. Já combinamos de não dormir brigado, mas a gente dorme brigado. Gosto de resolver na hora, mas às vezes também é bom dar uma abaixada na adrenalina. Eu gosto de ter um tempo e não ser impulsiva — explicou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Bruna e Neymar estão juntos desde 2021 e são pais de Mavie, 2 anos, e Mel, 11 meses. A influenciadora também está grávida de uma terceira filha com o jogador. O atleta ainda é pai de Davi Lucca, 14 anos, com a influenciadora Carol Dantas, e Helena, 1 ano, com a modelo Amanda Kimberlly.

🤑 Aposte em jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável