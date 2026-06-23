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Bruna Biancardi revela ultimato em Neymar: 'Meu limite'

Influenciadora falou sobre o relacionamento em podcast

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 19:01
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bruna Biancardi revela bastidores da relação com Neymar em podcast
Bruna Biancardi revela bastidores da relação com Neymar em podcast. (Foto: Reprodução)

A influenciadora Bruna Biancardi revelou detalhes do início do seu relacionamento com o Neymar em entrevista ao podcast "Elas que Jogam", comandado por Karla Felmanas. Durante o podcast, Bruna revelou que, antes de ser pedida em namoro, se estressou com a instabilidade do craque na relação e deu um ultimato.

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    — Virei para ele e falei assim: 'Quer saber? Eu já tinha te falado que eu ia até meu limite, e meu limite chegou, pra mim não dá mais. Adorei te conhecer, adoro você, mas assim, já deu'. Eu estava decidida mesmo — contou.

    Segundo a criadora de conteúdo, o craque ficou em choque com a decisão, mas insistiu para que ela viajasse até Paris para o aniversário dele. A surpresa veio logo em seguida.

    — Ele levou meu pai, minha irmã, minha mãe, meu cunhado, todo mundo sem eu saber. Fez um churrasco, depois chegaram minhas amigas e, no meio do churrasco, ele me pediu em namoro — relembrou.

    Bruna Biancardi concedeu entrevista falando sobre o relacionamento com o Neymar
    Bruna Biancardi durante entrevista ao 'Elas que jogam' (Foto: Reprodução)

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    Ainda durante o bate-papo, Bruna também admitiu detalhes e combinados que o casal fez para ficar bem, principalmente por terem personalidades fortes - e teimosos, como diz a influenciadora.

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    — A gente fica uns dias meio mal. Já combinamos de não dormir brigado, mas a gente dorme brigado. Gosto de resolver na hora, mas às vezes também é bom dar uma abaixada na adrenalina. Eu gosto de ter um tempo e não ser impulsiva — explicou.

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    Bruna e Neymar estão juntos desde 2021 e são pais de Mavie, 2 anos, e Mel, 11 meses. A influenciadora também está grávida de uma terceira filha com o jogador. O atleta ainda é pai de Davi Lucca, 14 anos, com a influenciadora Carol Dantas, e Helena, 1 ano, com a modelo Amanda Kimberlly.

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