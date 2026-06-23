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Fala de Ancelotti sobre Neymar repercute nas redes: 'Tenho certeza'

Camisa 10 treina sem restrições há alguns dias

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 23:29
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Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Neymar pode receber alguns minutos contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em entrevista coletiva concedida na noite desta terça-feira (23) em Miami, Carlo Ancelotti afirmou que Neymar está disponível para enfrentar a Escócia, e a declaração repercutiu entre os torcedores brasileiros nas redes sociais. O treinador italiano comentou a felicidade do grupo de ter o camisa 10 à disposição novamente e disse que o astro do Santos trabalhou bem durante a semana de treinos na Copa do Mundo.

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    O confronto contra a Escócia será realizado nesta quarta-feira (23) no Hard Rock Stadium às 19h (de Brasília) e será uma partida decisiva para o Brasil, pensando no restante da competição. A Seleção Brasileira lidera o Grupo C com quatro pontos, ao lado do Marrocos, que enfrenta o lanterna, Haiti.

    Veja algumas reações de torcedores do Brasil:

    Neymar e Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Neymar treina com o grupo da Seleção Brasileira sem retrições e pode ter minutos contra a Escócia na Copá do Mundo (Foto: IMAGO/Folhapress)

    Saiba o que Carlo Ancelotti falou de Neymar

    MIAMI, FL (EUA) - Mesmo após encarar um atraso de três horas na viagem à Flórida por causa do mau tempo, o técnico Carlo Ancelotti se mostrou bem à vontade na entrevista coletiva que concedeu em Miami na noite desta terça-feira (23), véspera do jogo do Brasil com o Haiti. O treinador confirmou que Neymar será relacionado e deu indicativo de que o atacante efetivamente entrará em campo diante dos escoceses.

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    — O Neymar está disponível. Trabalhou bem essa semana, se preparou bem para o jogo. Pode jogar com os outros jogadores. Estamos muito contentes que ele esteja de volta, porque, obviamente, com a qualidade que tem, pode ajudar o time — declarou Ancelotti, em entrevista coletiva concedida no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, local do jogo desta quarta.

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    Na sequência, o treinador foi perguntado sobre quanto tempo Neymar conseguirá ficar em campo, já que o jogador não disputa uma partida desde 17 de maio. Ancelotti, então, brincou:

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    — Eu posso jogar os 90 minutos caminhando. Ele (Neymar) pode jogar. Está bem, trabalhou muito bem, treinou muito bem. Estou muito feliz com ele.

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