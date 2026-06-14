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À espera de Neymar, Seleção faz treino em hotel após estrear na Copa

Time inicia preparação para o duelo com o Haiti, na próxima sexta-feira

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
14/06/2026 15:38
Atualizado há 0 minutos
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Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira
Neymar treina na academia do hotel; expectativa é de retorno aos gramados nesta semana (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Menos de 24 horas após entrar em campo contra o Marrocos e estrear na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira voltou às atividades neste domingo (14). Mas foi uma atividade leve: os jogadores que atuaram no empate por 1 a 1 fizeram treino regenerativo, e os demais foram pra academia do Hotel The Ridge, onde o Brasil está concentrado.

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    Carlo Ancelotti volta a comandar treino no campo do CT da Seleção no fim da tarde desta segunda-feira (15), já em preparação para o duelo com o Haiti, na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia. O jogo com os haitianos é fundamental para o Brasil encaminhar a classificação ao mata-mata e ficar em boas condições de brigar pela liderança do Grupo C na última rodada.

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    A expectativa para o treino desta segunda é pela possível aparição de Neymar em campo. O jogador esteve com a delegação no MetLife Stadium e se mostrou muito à vontade antes da partida. Ele ficou no banco de reservas e no decorrer do jogo chegou a chegou a ser visto dando orientações aos colegas.

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    Neste domingo, como de hábito, Neymar treinou apenas na academia. Desde que se apresentou à Seleção Brasileira, em 25 de maio, ele não fez nenhuma atividade com bola. O jogador se recupera de uma lesão de grau 2 sofrida na panturrilha direita em 17 de maio.

    Caso retome as atividades com bola nesta segunda, existe a possibilidade de Neymar estar à disposição para o jogo do Brasil com o Haiti. Mas, nesse caso, é provável que a comissão técnica o preserve para o último jogo da fase, diante da Escócia, em Miami, no dia 24.

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    Jogadores da Seleção fizeram apenas atividades no hotel
    Jogadores da Seleção fizeram apenas atividades no hotel (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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