São Paulo revê contrato com patrocinador e corta intermediária milionária

O São Paulo está revendo o contrato firmado com a Unimed, empresa de planos de saúde que passaria a patrocinar o clube, com marca na barra da camisa. O tema veio à tona após a identificação da atuação de uma intermediária que receberia R$ 4,5 milhões. A informação foi antecipada pelo UOL, e o Lance! buscou entender os desdobramentos.



Segundo apuração, uma empresa indicada pelo departamento de marketing aparecia como intermediária do negócio. Pelo acordo inicial, o Tricolor pagaria R$ 4,5 milhões pela operação, divididos em R$ 1,5 milhão por ano, ao longo de três temporadas.

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A presença dessa intermediária chamou a atenção da presidência. Pelo fluxo interno, contratos negociados pelo marketing passam pelo Conselho de Administração, formado por oito membros, responsável por emitir parecer antes do envio ao Conselho Deliberativo. A aprovação direta só ocorre em casos de menor valor, o que não se enquadrava neste cenário.



Antes mesmo da reunião que trataria do tema, o presidente decidiu retirar o item da pauta, impedindo que fosse levado à votação. O assunto ainda chegou a ser discutido no Conselho de Administração, mas sem deliberação. A decisão foi interromper o processo para revisão dos termos do contrato.



A intermediária em questão, indicada pelo departamento de marketing liderado por Eduardo Toni, é a corretora de seguros New Honest, com sede na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, mesmo endereço do Morumbis. O Lance! entrou em contato com o diretor e atualizará a matéria em caso de resposta.

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(Foto: Vitor Palhares / Lance)

O que deve acontecer com o contrato da Unimed?

Internamente, a presidência busca esclarecer a necessidade da intermediação e abriu uma apuração sobre o caso. A intenção é resolver a situação sem a participação da empresa, embora o tema ainda não tenha uma conclusão definitiva.