O presidente Harry Massis nomeou dois novos membros independentes para o Conselho de Administração. A informação foi antecipada pelo "GE" e confirmada pelo Lance!.

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Os advogados José Ricardo Biazzo Simon e Ronaldo Vasconcelos foram os escolhidos. A reportagem apurou que são preciso três membros, mas estavam faltando dois na lista - algo que foi citado até mesmo no pedido de expulsão de Massis assinado pelo conselheiro Carlos Henrique Sadi. Até o momento, somente Alfredo Cotait fazia parte.

Entre os argumentos, alguns pontos estão sendo listados. Sadi indica eventuais inconsistências na formação do Conselho de Administração. De acordo com a justificativa, o órgão não estaria cumprindo a exigência estatutária de ter, ao menos, três membros independentes. Agora, Massis teria resolvido esta situação.

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Os membros também atuarão de forma mais próxima ao Massis. A ideia é servir como "assessores" do presidente, com um trabalho mais lado a lado.

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(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Massis pediu afastamento de Olten Ayres

Harry Massis, presidente do São Paulo, protocolou na noite da última quinta-feira (23) um pedido de expulsão de Olten Ayres, que preside o Conselho Deliberativo do clube.

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O pedido, como manda o protocolo, foi recebido pelo próprio Olten. Agora, deve ser encaminhado para a Comissão de Ética, que analisará a representação. Dependendo a interpretação, o presidente do Conselho terá direito de apresentar sua defesa e, em seguida, a eventual exclusão do quadro de associados será submetida à votação entre os conselheiros - como aconteceu recentemente em casos como de Mara Casares e Douglas, envolvidos no caso dos camarotes.