Joia do São Paulo acompanhará a Suíça durante a Copa do Mundo Jogador retorna já no começo da semana

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Nicolas Bosshardt, lateral-esquerdo do São Paulo, foi convidado pela Suíça para viver um período de imersão na Copa do Mundo. O jogador viajou nesta sexta-feira (12) e deve acompanhar o jogo de estreia da seleção neste sábado, contra o Catar.

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Nícolas está em processo de tentar a naturalização, por conta de uma descendência que carrega com o país.

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Nícolas já viajou com a seleção da Suíça (Foto: Divulgação)

Entenda os bastidores da viagem da Cria de Cotia

O convite da Federação Suíça já existia há algumas semanas, já que o jogador vem sendo monitorado de perto pelo país em meio ao processo de naturalização. Inicialmente, porém, a viagem não estava nos planos. Havia a expectativa de que ele recebesse férias junto com os atletas do elenco profissional, mas o técnico Dorival Júnior solicitou que os jogadores do sub-20 permanecessem à disposição da categoria.

O cenário mudou após a derrota para o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Depois da partida, o elenco recebeu folga até segunda-feira e, como o atleta não poderia atuar no compromisso seguinte devido ao intervalo mínimo de 48 horas entre os jogos, acabou sendo liberado.

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Com isso, a Federação Suíça retomou o convite e acelerou os trâmites para a viagem. A tendência é que o jovem acompanhe a partida da Suíça na Copa do Mundo e tenha contato com a estrutura da seleção. Ainda são apurados detalhes sobre uma possível participação em treinamentos ou outras atividades junto à delegação. À princípio, a viagem terá caráter de imersão e experiência, com retorno previsto já na próxima segunda-feira.

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