São Paulo abre venda para jogo contra o Bahia em Bragança; veja preços

O São Paulo enfrentará o Bahia neste domingo, dia 3 de maio, em jogo que será disputado em Bragança Paulista. O Tricolor abriu a venda geral de ingressos nesta quinta-feira, dia 30.

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O jogo acontecerá longe do Morumbis por conta da sequência de shows do cantor do The Weeknd, que o estádio recebe nesta sexta e neste sábado.



Quanto aos valores, variam de R$ 40 a R$ 200. Este é o segundo jogo que o Tricolor recebe, nesta sequência mais recente, longe de casa por conta dos shows. Na última rodada do Brasileiro, enfrentou o Mirassol em Campinas, com ingressos esgotados.

Veja os valores e setores de São Paulo x Bahia

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Leste > R$ 80 / R$ 40 ½ entrada

Arquibancada Oeste – Torcidas Organizadas > R$ 80 / R$ 40 ½

Arquibancada Norte A > R$ 200 / R$ 100 ½

Arquibancada Norte B > R$ 200 / R$ 100 ½

Arquibancada Sul > R$ 200 / R$ 100 ½

São Paulo liberou a venda de ingressos gerais para jogo contra o Bahia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

São Paulo vive sequência fora do Morumbis

Tricolor enfrentou o Mirassol em Campinas e acabou de retornar de Bogotá, onde enfrentou o Millonarios pela Copa Sul-Americana. O motivo das partidas como mandante não serem em São Paulo é que o Morumbis terá apresentações do cantor canadense The Weeknd entre os dias 30 de abril e 1º de maio.

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Neste período, o Tricolor o Bahia, no dia 3 de maio, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Outras cinco partidas já seriam fora de casa, contra Millonarios, na Colômbia, e O'Higgins, no Chile, ambos pela Sul-Americana. Além de Juventude, pela Copa do Brasil, e Corinthians e Fluminense, pelo Brasileirão.

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O retorno para casa será apenas no dia 19 de maio, quando o São Paulo receberá o Millonarios, novamente pela Sul-Americana.

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