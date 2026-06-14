Ryan Francisco ganha minutagem na base e pode voltar ao profissional do São Paulo Jogador é visto como um dos grandes potenciais da base tricolor

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Ryan Francisco deve ser reintegrado ao elenco profissional do São Paulo na reapresentação da equipe após a pausa no calendário. O Tricolor volta aos treinamentos no dia 17 de junho, e existe a expectativa de que a joia de Cotia passe novamente a trabalhar com o grupo principal.

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O atacante já fazia parte do elenco profissional na última temporada e chegou a receber oportunidades sob o comando da comissão técnica. No entanto, em julho, sofreu uma grave lesão ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho. Após passar por cirurgia, Ryan iniciou um longo processo de recuperação, concluído neste ano.

A estratégia adotada pelo São Paulo, porém, foi recolocá-lo temporariamente na equipe sub-20. A decisão teve como objetivo proporcionar minutagem, ritmo de jogo e uma readaptação gradual aos gramados antes do retorno definitivo ao time principal, especialmente por conta da idade do atleta e do cuidado necessário após uma lesão deste porte.

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A volta aos campos aconteceu no dia 8 de abril, na partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Desde então, Ryan vem recuperando espaço e sequência de jogos. O principal sinal de evolução apareceu no dia 5 de junho, quando marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, na estreia do São Paulo no Paulistão Sub-20.

O lance teve um peso especial. Foi o primeiro gol do atacante desde a recuperação da lesão. O desempenho reforçou a confiança do clube em sua evolução física e técnica e aumentou a expectativa de que o retorno ao elenco profissional esteja cada vez mais próximo.

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Ryan está próximo de retorno ao profissional (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Como Ryan Francisco se tornou o fenômeno da base do São Paulo

Antes de vestir a camisa do Tricolor do Morumbi, Ryan teve uma trajetória no futebol que passou pelo Palmeiras. Curiosamente, o centroavante pertencia à Academia ainda criança, no sub-11, antes de ser dispensado do clube. Nesta mesma época, chegou a jogar com nomes de peso do Palmeiras que brilhariam no futuro, como Endrick, que está no Real Madrid, e Luis Guilherme, do West Ham.

Em 2020 para atuar no SKA Brasil, time de base administrado pelo ex-São Paulo e Seleção Brasileira Edmilson. De lá, chamou a atenção do Tricolor e se tornou oficialmente uma cria de Cotia.

Em 2024, o camisa 9 do São Paulo balançou as redes 38 vezes e distribuiu 11 assistências. O jogador foi fundamental na conquista da Copa do Brasil sub-20 e marcou dois gols na final contra o rival Palmeiras. A partir daí, entrou no radar do profissional. Neste ano, o clube anunciou a renovação até 2029.