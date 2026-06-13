Bobadilla na Copa do Mundo: como foi a estreia do jogador do São Paulo? Jogador foi titular na estreia da seleção paraguaia

Damián Bobadilla, meia do São Paulo, estreou pelo Paraguai na Copa do Mundo contra os Estados Unidos na noite desta sexta-feira, dia 12 de junho. No entanto, a atuação do jogador chamou atenção por um acontecimento curioso.

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Aos sete minutos de partida, McKennie encontrou espaço dentro da área e buscou o passe para Balogun. Bobadilla tentou fazer a interceptação, mas acabou marcando contra. O lance rapidamente tomou conta das redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados da partida.

Bobadilla começou como titular no confronto e tem sido presença constante nas últimas convocações da seleção paraguaia. Diante dos Estados Unidos, permaneceu em campo durante os primeiros 45 minutos. Além do gol contra, teve uma atuação discreta.

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O meia apresentou bom índice de acerto nos passes, com 90% de aproveitamento, mas participou pouco da construção ofensiva. Sem assistências, passes decisivos ou cruzamentos certos, sua atuação ficou mais concentrada na circulação da posse e na saída de bola do que na criação de oportunidades para a equipe. Os dados são do Sofascore.

O lance do gol contra, inclusive, foi tema da entrevista coletiva após a partida, refletindo a repercussão que o episódio teve entre torcedores e imprensa.

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- Uma pena que o primeiro gol tenha sido contra. Naquele momento, estávamos bem no jogo. Foi no início da partida e o terceiro gol veio perto do final do primeiro tempo… Os Estados Unidos venceram a partida com absoluta justiça e clareza. Sabíamos que era um adversário complexo, com boa coordenação desde o início do jogo, amplitude, triangulação e ataques profundos na área. Nos superaram tática, técnica e fisicamente - disse o técnico Gustavo Alfaro.

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Bobadilla marcou um gol contra nesta sexta-feira (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Como foi a estreia do Paraguai na Copa do Mundo?

Com muita autoridade no SoFi Stadium, em Los Angeles, na abertura do Grupo D da Copa do Mundo, os Estados Unidos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1 em atuação brilhante no primeiro tempo. Bobadilla (contra), Balogun (duas vezes) e Reyna marcaram para os donos da casa, enquanto Maurício, do Palmeiras, brasileiro naturalizado paraguaio, descontou para a Albirroja.

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O Grupo D da Copa do Mundo terá sua primeira rodada encerrada na madrugada de segunda-feira (15), com o jogo entre Austrália e Turquia. Na segunda rodada, os Estados Unidos jogarão contra a Austrália, na sexta-feira (19), enquanto os sul-americanos jogarão às 0h de sábado (20).