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Bobadilla na Copa do Mundo: como foi a estreia do jogador do São Paulo?

Jogador foi titular na estreia da seleção paraguaia

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/06/2026 11:53
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bobadilla
Bobadilla esteve em campo por 45 minutos (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Damián Bobadilla, meia do São Paulo, estreou pelo Paraguai na Copa do Mundo contra os Estados Unidos na noite desta sexta-feira, dia 12 de junho. No entanto, a atuação do jogador chamou atenção por um acontecimento curioso.

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    • Aos sete minutos de partida, McKennie encontrou espaço dentro da área e buscou o passe para Balogun. Bobadilla tentou fazer a interceptação, mas acabou marcando contra. O lance rapidamente tomou conta das redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados da partida.

    Bobadilla começou como titular no confronto e tem sido presença constante nas últimas convocações da seleção paraguaia. Diante dos Estados Unidos, permaneceu em campo durante os primeiros 45 minutos. Além do gol contra, teve uma atuação discreta.

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    O meia apresentou bom índice de acerto nos passes, com 90% de aproveitamento, mas participou pouco da construção ofensiva. Sem assistências, passes decisivos ou cruzamentos certos, sua atuação ficou mais concentrada na circulação da posse e na saída de bola do que na criação de oportunidades para a equipe. Os dados são do Sofascore.

    O lance do gol contra, inclusive, foi tema da entrevista coletiva após a partida, refletindo a repercussão que o episódio teve entre torcedores e imprensa.

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    - Uma pena que o primeiro gol tenha sido contra. Naquele momento, estávamos bem no jogo. Foi no início da partida e o terceiro gol veio perto do final do primeiro tempo… Os Estados Unidos venceram a partida com absoluta justiça e clareza. Sabíamos que era um adversário complexo, com boa coordenação desde o início do jogo, amplitude, triangulação e ataques profundos na área. Nos superaram tática, técnica e fisicamente - disse o técnico Gustavo Alfaro.

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    Bobadilla São Paulo
    Bobadilla marcou um gol contra nesta sexta-feira (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

    Como foi a estreia do Paraguai na Copa do Mundo?

    Com muita autoridade no SoFi Stadium, em Los Angeles, na abertura do Grupo D da Copa do Mundo, os Estados Unidos golearam o Paraguai pelo placar de 4 a 1 em atuação brilhante no primeiro tempo. Bobadilla (contra), Balogun (duas vezes) e Reyna marcaram para os donos da casa, enquanto Maurício, do Palmeiras, brasileiro naturalizado paraguaio, descontou para a Albirroja.

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    O Grupo D da Copa do Mundo terá sua primeira rodada encerrada na madrugada de segunda-feira (15), com o jogo entre Austrália e Turquia. Na segunda rodada, os Estados Unidos jogarão contra a Austrália, na sexta-feira (19), enquanto os sul-americanos jogarão às 0h de sábado (20).

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