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Quem desfalca o São Paulo na volta do Brasileirão? Veja lesionados e suspensos

São Paulo ainda tem o Brasileirão e a Sul-Americana pela frente

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/07/2026 07:06
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São Paulo em campo
São Paulo terá tranquilidade no DM em retorno aos jogos (Foto: Diogo Oliveira/Código 19/Folhapress)

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O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 22. A equipe está treinando desde o dia 17 de junho e segue firme na preparação. O time vai a campo contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que será mandado em Bragança Paulista. O Lance! explica quem pode desfalcar o time neste retorno.

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    • Desfalques e lesionados do São Paulo

    Antes da pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo acumulava uma série de desfalques. No último compromisso antes da interrupção da temporada, Dorival Júnior não contou com Luciano, Cauly, Sabino e Lucas Moura, todos por lesão. Arboleda também ficou fora, mas por questões disciplinares, enquanto Bobadilla já havia se apresentado à seleção paraguaia para a disputa da Copa do Mundo.

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    Durante a intertemporada, o cenário mudou. Luciano e Cauly foram liberados pelo departamento médico e já estão à disposição da comissão técnica. Bobadilla retorna após a participação na Copa do Mundo, e Arboleda foi reintegrado ao elenco. Rafael Toloi, que voltou a atuar na reta final antes da pausa, também chega em melhores condições físicas para este retorno.

    Atualmente, o departamento médico do São Paulo conta apenas com Lucas Moura e Sabino. Lucas segue em recuperação da lesão e já deixou de utilizar a bota ortopédica, mas a expectativa é de que só volte aos gramados no fim da temporada. Sabino está na fase de transição física e deve ficar à disposição de Dorival Júnior nas próximas semanas. Ou seja, o Tricolor tem a expectativa de retornar com o elenco quase completo.

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    Jogadores afastados

    Mesmo sem integrar o departamento médico, o São Paulo tem jogadores fora dos planos e que agora devem seguir afastados. Cédric Soares, Luan, Young e Paulinho estão treinando separados e não devem ser reintegrados. A intenção do São Paulo é negociá-los.

    São Paulo tem jogadores suspensos?

    O São Paulo não tem jogadores suspensos para o próximo jogo. Após cair na Copa do Brasil, o São Paulo ainda tem o Brasileirão e a Sul-Americana pela frente. Na competição nacional, ocupa a 7ª colocação com 25 pontos, enquanto no torneio continental ainda aguarda seu adversário das oitavas de final.

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