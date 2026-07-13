Quem desfalca o São Paulo na volta do Brasileirão? Veja lesionados e suspensos São Paulo ainda tem o Brasileirão e a Sul-Americana pela frente

Carregando conteúdo exclusivo...

O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 22. A equipe está treinando desde o dia 17 de junho e segue firme na preparação. O time vai a campo contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que será mandado em Bragança Paulista. O Lance! explica quem pode desfalcar o time neste retorno.

Desfalques e lesionados do São Paulo

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo acumulava uma série de desfalques. No último compromisso antes da interrupção da temporada, Dorival Júnior não contou com Luciano, Cauly, Sabino e Lucas Moura, todos por lesão. Arboleda também ficou fora, mas por questões disciplinares, enquanto Bobadilla já havia se apresentado à seleção paraguaia para a disputa da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Durante a intertemporada, o cenário mudou. Luciano e Cauly foram liberados pelo departamento médico e já estão à disposição da comissão técnica. Bobadilla retorna após a participação na Copa do Mundo, e Arboleda foi reintegrado ao elenco. Rafael Toloi, que voltou a atuar na reta final antes da pausa, também chega em melhores condições físicas para este retorno.

Atualmente, o departamento médico do São Paulo conta apenas com Lucas Moura e Sabino. Lucas segue em recuperação da lesão e já deixou de utilizar a bota ortopédica, mas a expectativa é de que só volte aos gramados no fim da temporada. Sabino está na fase de transição física e deve ficar à disposição de Dorival Júnior nas próximas semanas. Ou seja, o Tricolor tem a expectativa de retornar com o elenco quase completo.

continua após a publicidade

Arboleda está de volta ao São Paulo (Foto: Rebeca Schumacker/Ofotográfico/Folhapress)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Jogadores afastados

Mesmo sem integrar o departamento médico, o São Paulo tem jogadores fora dos planos e que agora devem seguir afastados. Cédric Soares, Luan, Young e Paulinho estão treinando separados e não devem ser reintegrados. A intenção do São Paulo é negociá-los.

São Paulo tem jogadores suspensos?

O São Paulo não tem jogadores suspensos para o próximo jogo. Após cair na Copa do Brasil, o São Paulo ainda tem o Brasileirão e a Sul-Americana pela frente. Na competição nacional, ocupa a 7ª colocação com 25 pontos, enquanto no torneio continental ainda aguarda seu adversário das oitavas de final.