logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

O volante que faltava? Como Newton se encaixa no São Paulo de Dorival

Lance! fez análise dos números e como joga Newton

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
10/07/2026 07:30
Favorite o Lance! no Google
Newton com a camisa do Botafogo
Newton pelo Botafogo (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

Newton está muito próximo de ser anunciado como reforço do São Paulo. Envolvido na negociação que também envolve uma troca com Ferraresi ao Botafogo, o volante já está na capital paulista para realizar exames médicos e deve ser integrado ao elenco nos próximos dias. Diante da chegada do primeiro volante, o Lance! analisa suas características, os números apresentados pelo jogador e como ele pode se encaixar no sistema de Dorival Júnior.

  • São Paulo em campo

    Entenda os próximos passos do São Paulo no mercado da bola

    São Paulo
    Há 15 horas
  • Douglas Souza, jogador da Seleção Brasileira de vôlei, se casa com Gabriel Campos

    Douglas Souza se casa com Gabriel Campos em cerimônia em São Paulo

    Vôlei
    Há 16 horas
  • Casares em coletiva do São Paulo

    Testemunhas dizem que Casares retirava R$ 100 mil por mês do São Paulo

    São Paulo
    Há 17 horas

    • Como Newton joga?

    Newton é um volante de origem defensiva. Nascido em Salvador, em 12 de março de 2000, sempre chamou atenção pelos seus traços físicos, o que muito condicionou também a posição que começou a ocupar. Com 1,88m de altura, Newton se destacou, desde cedo, como um primeiro volante.

    continua após a publicidade

    Revelado nas categorias de base do Jacuipense, o jogador estreou profissionalmente em 2019 e passou a integrar o elenco principal de forma definitiva em 2021. Naquele ano, foi emprestado ao Bahia de Feira para ganhar experiência e, após retornar, assumiu a condição de titular do Jacuipense.

    Em agosto de 2022, Newton foi contratado pelo Botafogo, inicialmente para a equipe sub-23. A estreia no Campeonato Brasileiro aconteceu apenas no fim de 2023. No início de 2024, o clube carioca exerceu a opção de compra e assinou contrato em definitivo com o volante por quatro temporadas.

    continua após a publicidade
  • Orlando Gill comemora

    Goleiros transformam a Copa do Mundo em palco de atuações históricas

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
  • Lukaku, De Bruyne e Courtois, da Bélgica

    Bélgica tem última chance para salvar 'geração de ouro'; veja retrospecto

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Michael Oliver é um dos árbitros renomados do Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Quem apita Espanha x Bélgica? Equipe de arbitragem terá dupla brasileira

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
    • Newton com a camisa do Botafogo
    Newton em ação pelo Botafogo (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

    Sem espaço imediato no elenco principal, Newton foi emprestado ao Criciúma durante a temporada de 2024. No clube catarinense, ganhou sequência como titular. De volta ao Botafogo, passou a ser mais utilizado e consolidou-se, se destacando principalmente na passagem de Davide Ancelotti.

    Quanto a suas principais características, Newton sempre atuou como um volante de marcação. Forte nos duelos, não tem um rendimento voltado para a criação de jogadas e sim para a defesa.

    continua após a publicidade

    E como pode se adaptar ao sistema de Dorival Júnior?

    Tendo em vista as características e como Newton se desenvolveu na sua carreira, é possível compreender como o volante pode se adaptar ao sistema imposto por Dorival Júnior.

    No esquema tático que Dorival vem montando no São Paulo, Newton chega para ser o primeiro volante. Podendo atuar em funções semelhantes a de Pablo Maia, Ou seja, ele seria a peça que fica mais colada à defesa, dando cobertura e permitindo que o companheiro de meio-campo, podendo ser um volante que olhe facilita a saída de bola dessa peça, para que este outro jogador consiga subir, como Danielzinho, por exemplo.

    continua após a publicidade

    Dorival Júnior também procurava um jogador que conseguisse dar imposição física. Ou seja, aproveitar desta característica de Newton em campo. Uma formação é ter Newton focado na marcação atuando com peças que sejam mais técnicas, como Marcos Antonio, Danielzinho e até mesmo Bobadilla.

    Os números de Newton

    O Lance!, junto ao Sofascore, recolheu alguns números de Newton pelo Botafogo, onde teve sua passagem mais relevante, para entender melhor como o jogador consegue se destacar.

    continua após a publicidade

    Em 18 partidas pelo Botafogo na temporada, sendo 12 como titular, o jogador marcou um gol e apresentou números consistentes na fase defensiva e na circulação da bola. O destaque fica para a eficiência nos duelos, com 50% de aproveitamento, índice importante para um atleta que atua à frente da zaga e tem como principal função vencer disputas individuais e proteger o setor defensivo.

    Newton com números e camisa do São Paulo
    Números do Newton pelo Botafogo (Foto: Arte/ Lance!)

    Com 89% de acerto nos passes e média de 31 passes certos por jogo, mostra ser um volante para dar continuidade às jogadas, ainda que sem assumir o papel de articulador. O aproveitamento de 60% nos passes longos reforça esse perfil.

    continua após a publicidade

    ➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

    Sem a bola, os números também chamam atenção. São médias de 1,1 desarme, 0,6 interceptação e 3,2 bolas recuperadas por partida, além de apenas 1,1 falta cometida por jogo. Newton chega para oferecer equilíbrio ao meio-campo, proteger a defesa e dar sustentação aos jogadores. Como dito, não será um jogador de construção ofensiva.

    Até o momento, o São Paulo anunciou Victor Sá, que treina normalmente com o elenco, e aguarda Newton. No mercado, a equipe também busca um zagueiro para a sequência da temporada.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Ryan Francisco com a camisa do São Paulo

    São Paulo

    Aposta do Setorista: Ryan Francisco desponta como nome para o futuro da Seleção

    Há 12 horas
    São Paulo em campo

    São Paulo

    Entenda os próximos passos do São Paulo no mercado da bola

    Há 16 horas
    Casares em coletiva do São Paulo

    São Paulo

    Testemunhas dizem que Casares retirava R$ 100 mil por mês do São Paulo

    Há 17 horas
    Dorival Júnior - São Paulo

    São Paulo

    São Paulo: Dorival testa Ryan Francisco, Nicolas e meio-campo

    Há 23 horas
    dorival jr técnico treinador são paulo

    Fora de Campo

    Novo reforço do São Paulo esquenta debate entre torcedores: 'Não pode'

    Há 1 dia
    Newton com a camisa do Botafogo

    São Paulo

    Newton chega à capital paulista para fechar com o São Paulo

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial

    Bobadilla receberá folga e rende valor milionário ao São Paulo após Copa

    Dorival no comando do SPFC

    Quando o São Paulo joga? Veja a agenda do clube após a Copa

    Olten Ayres em coletiva do SPFC

    São Paulo: Comissão de Ética arquiva caso das 171 multas contra Olten Ayres

    Arboleda com a camisa do São Paulo

    Arboleda tem apoio psicológico após retorno ao São Paulo

    São Paulo e RB Bragantino durante jogo-treino em Atibaia

    São Paulo negocia mais dois jogos-treinos para próxima semana

    Newton com a camisa do Botafogo

    Troca entre Botafogo e São Paulo por Newton e Ferraresi entra na reta final

    Calleri com a camisa do São Paulo

    Valores dificultam renovação de Calleri com o São Paulo

    Tayla, zagueira do São Paulo, chegou nesta temporada e se adaptou rapidamente. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)

    Tayla vive bom início no São Paulo e é elogiada por Thiago Viana: 'Trouxe tranquilidade para a equipe'

    São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)

    Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Tayla abre o placar para o São Paulo na Copa do Brasil. (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)

    São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Dorival no comando do SPFC

    Sem Morumbis, São Paulo confirma estádio para jogo contra o Athletico-PR

    Grêmio Mauaense e São Paulo duelam pela Copa do Brasil Feminina. (Lance!/Divulgação)

    Grêmio Mauaense x São Paulo: onde assistir e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil Feminina

    Arboleda com a camisa do São Paulo

    Elenco do São Paulo recebe Arboleda e 'perdoa' jogador; veja bastidores