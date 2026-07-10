O volante que faltava? Como Newton se encaixa no São Paulo de Dorival
Lance! fez análise dos números e como joga Newton
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Newton está muito próximo de ser anunciado como reforço do São Paulo. Envolvido na negociação que também envolve uma troca com Ferraresi ao Botafogo, o volante já está na capital paulista para realizar exames médicos e deve ser integrado ao elenco nos próximos dias. Diante da chegada do primeiro volante, o Lance! analisa suas características, os números apresentados pelo jogador e como ele pode se encaixar no sistema de Dorival Júnior.
Como Newton joga?
Newton é um volante de origem defensiva. Nascido em Salvador, em 12 de março de 2000, sempre chamou atenção pelos seus traços físicos, o que muito condicionou também a posição que começou a ocupar. Com 1,88m de altura, Newton se destacou, desde cedo, como um primeiro volante.
Revelado nas categorias de base do Jacuipense, o jogador estreou profissionalmente em 2019 e passou a integrar o elenco principal de forma definitiva em 2021. Naquele ano, foi emprestado ao Bahia de Feira para ganhar experiência e, após retornar, assumiu a condição de titular do Jacuipense.
Em agosto de 2022, Newton foi contratado pelo Botafogo, inicialmente para a equipe sub-23. A estreia no Campeonato Brasileiro aconteceu apenas no fim de 2023. No início de 2024, o clube carioca exerceu a opção de compra e assinou contrato em definitivo com o volante por quatro temporadas.
Sem espaço imediato no elenco principal, Newton foi emprestado ao Criciúma durante a temporada de 2024. No clube catarinense, ganhou sequência como titular. De volta ao Botafogo, passou a ser mais utilizado e consolidou-se, se destacando principalmente na passagem de Davide Ancelotti.
Quanto a suas principais características, Newton sempre atuou como um volante de marcação. Forte nos duelos, não tem um rendimento voltado para a criação de jogadas e sim para a defesa.
E como pode se adaptar ao sistema de Dorival Júnior?
Tendo em vista as características e como Newton se desenvolveu na sua carreira, é possível compreender como o volante pode se adaptar ao sistema imposto por Dorival Júnior.
No esquema tático que Dorival vem montando no São Paulo, Newton chega para ser o primeiro volante. Podendo atuar em funções semelhantes a de Pablo Maia, Ou seja, ele seria a peça que fica mais colada à defesa, dando cobertura e permitindo que o companheiro de meio-campo, podendo ser um volante que olhe facilita a saída de bola dessa peça, para que este outro jogador consiga subir, como Danielzinho, por exemplo.
Dorival Júnior também procurava um jogador que conseguisse dar imposição física. Ou seja, aproveitar desta característica de Newton em campo. Uma formação é ter Newton focado na marcação atuando com peças que sejam mais técnicas, como Marcos Antonio, Danielzinho e até mesmo Bobadilla.
Os números de Newton
O Lance!, junto ao Sofascore, recolheu alguns números de Newton pelo Botafogo, onde teve sua passagem mais relevante, para entender melhor como o jogador consegue se destacar.
Em 18 partidas pelo Botafogo na temporada, sendo 12 como titular, o jogador marcou um gol e apresentou números consistentes na fase defensiva e na circulação da bola. O destaque fica para a eficiência nos duelos, com 50% de aproveitamento, índice importante para um atleta que atua à frente da zaga e tem como principal função vencer disputas individuais e proteger o setor defensivo.
Com 89% de acerto nos passes e média de 31 passes certos por jogo, mostra ser um volante para dar continuidade às jogadas, ainda que sem assumir o papel de articulador. O aproveitamento de 60% nos passes longos reforça esse perfil.
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Sem a bola, os números também chamam atenção. São médias de 1,1 desarme, 0,6 interceptação e 3,2 bolas recuperadas por partida, além de apenas 1,1 falta cometida por jogo. Newton chega para oferecer equilíbrio ao meio-campo, proteger a defesa e dar sustentação aos jogadores. Como dito, não será um jogador de construção ofensiva.
Até o momento, o São Paulo anunciou Victor Sá, que treina normalmente com o elenco, e aguarda Newton. No mercado, a equipe também busca um zagueiro para a sequência da temporada.
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