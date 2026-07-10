O volante que faltava? Como Newton se encaixa no São Paulo de Dorival Lance! fez análise dos números e como joga Newton

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Newton está muito próximo de ser anunciado como reforço do São Paulo. Envolvido na negociação que também envolve uma troca com Ferraresi ao Botafogo, o volante já está na capital paulista para realizar exames médicos e deve ser integrado ao elenco nos próximos dias. Diante da chegada do primeiro volante, o Lance! analisa suas características, os números apresentados pelo jogador e como ele pode se encaixar no sistema de Dorival Júnior.

Como Newton joga?

Newton é um volante de origem defensiva. Nascido em Salvador, em 12 de março de 2000, sempre chamou atenção pelos seus traços físicos, o que muito condicionou também a posição que começou a ocupar. Com 1,88m de altura, Newton se destacou, desde cedo, como um primeiro volante.

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Revelado nas categorias de base do Jacuipense, o jogador estreou profissionalmente em 2019 e passou a integrar o elenco principal de forma definitiva em 2021. Naquele ano, foi emprestado ao Bahia de Feira para ganhar experiência e, após retornar, assumiu a condição de titular do Jacuipense.

Em agosto de 2022, Newton foi contratado pelo Botafogo, inicialmente para a equipe sub-23. A estreia no Campeonato Brasileiro aconteceu apenas no fim de 2023. No início de 2024, o clube carioca exerceu a opção de compra e assinou contrato em definitivo com o volante por quatro temporadas.

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Newton em ação pelo Botafogo (Foto: Lucas Simonin Gomes/Thenews2/Folhapress)

Sem espaço imediato no elenco principal, Newton foi emprestado ao Criciúma durante a temporada de 2024. No clube catarinense, ganhou sequência como titular. De volta ao Botafogo, passou a ser mais utilizado e consolidou-se, se destacando principalmente na passagem de Davide Ancelotti.

Quanto a suas principais características, Newton sempre atuou como um volante de marcação. Forte nos duelos, não tem um rendimento voltado para a criação de jogadas e sim para a defesa.

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E como pode se adaptar ao sistema de Dorival Júnior?

Tendo em vista as características e como Newton se desenvolveu na sua carreira, é possível compreender como o volante pode se adaptar ao sistema imposto por Dorival Júnior.

No esquema tático que Dorival vem montando no São Paulo, Newton chega para ser o primeiro volante. Podendo atuar em funções semelhantes a de Pablo Maia, Ou seja, ele seria a peça que fica mais colada à defesa, dando cobertura e permitindo que o companheiro de meio-campo, podendo ser um volante que olhe facilita a saída de bola dessa peça, para que este outro jogador consiga subir, como Danielzinho, por exemplo.

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Dorival Júnior também procurava um jogador que conseguisse dar imposição física. Ou seja, aproveitar desta característica de Newton em campo. Uma formação é ter Newton focado na marcação atuando com peças que sejam mais técnicas, como Marcos Antonio, Danielzinho e até mesmo Bobadilla.

Os números de Newton

O Lance!, junto ao Sofascore, recolheu alguns números de Newton pelo Botafogo, onde teve sua passagem mais relevante, para entender melhor como o jogador consegue se destacar.

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Em 18 partidas pelo Botafogo na temporada, sendo 12 como titular, o jogador marcou um gol e apresentou números consistentes na fase defensiva e na circulação da bola. O destaque fica para a eficiência nos duelos, com 50% de aproveitamento, índice importante para um atleta que atua à frente da zaga e tem como principal função vencer disputas individuais e proteger o setor defensivo.

Números do Newton pelo Botafogo (Foto: Arte/ Lance!)

Com 89% de acerto nos passes e média de 31 passes certos por jogo, mostra ser um volante para dar continuidade às jogadas, ainda que sem assumir o papel de articulador. O aproveitamento de 60% nos passes longos reforça esse perfil.

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Sem a bola, os números também chamam atenção. São médias de 1,1 desarme, 0,6 interceptação e 3,2 bolas recuperadas por partida, além de apenas 1,1 falta cometida por jogo. Newton chega para oferecer equilíbrio ao meio-campo, proteger a defesa e dar sustentação aos jogadores. Como dito, não será um jogador de construção ofensiva.

Até o momento, o São Paulo anunciou Victor Sá, que treina normalmente com o elenco, e aguarda Newton. No mercado, a equipe também busca um zagueiro para a sequência da temporada.