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São Paulo vence jogos-treinos do final de semana; veja resultados

Equipe foi dividida para as duas atividades

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
11/07/2026 17:06
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Artur com a camisa do São Paulo
Artur marcou um dos gols no jogo-treino do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo disputou dois jogos-treino neste sábado (11), no SuperCT da Barra Funda, dando sequência à preparação para a retomada da temporada. A equipe comandada por Dorival Júnior venceu o Primavera por 1 a 0, pela manhã, e goleou o Santo André por 4 a 1 no período da tarde.

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    • Os resultados marcaram as primeiras vitórias do Tricolor nos testes realizados durante a intertemporada. Até então, a equipe já havia disputado outras atividades preparatórias, mas sem vitórias - contra o Juventus da Mooca, na qual a equipe empatou por 2 a 2 e Bragantino, que terminou em um empate sem gols.

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    No primeiro confronto, contra o Primavera, Artur marcou o único gol da partida. Já diante do Santo André, Dorival utilizou uma formação diferente e viu André Silva, Gustavo Santana, duas vezes, e Ryan Francisco balançarem as redes.

    Entre os destaques está Ryan Francisco. Recuperado de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, o atacante voltou a treinar com o elenco profissional e passou a ser observado de perto pela comissão técnica. O jovem, considerado uma das principais promessas de Cotia, busca recuperar espaço após um longo período afastado por lesão.

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    São Paulo está marcando mais dois jogos-treinos para a próxima semana. A expectativa é que as partidas aconteçam na sexta-feira, dia 17 de julho. O Lance! ouviu que um dos adversários será a Ferroviária, enquanto o outro está sendo estudado.

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