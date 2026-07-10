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São Paulo define data de reapresentação de Bobadilla aos treinamentos

Volante recebeu período de folga após participação na Copa do Mundo com o Paraguai

PorLance!São Paulo (SP)
10/07/2026 17:19
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Bobadilla São Paulo
Volante jogou quatro dos cinco jogos do Paraguai na Copa do Mundo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

O volante Dámian Bobadilla se reapresentará ao São Paulo na próxima segunda-feira (13) para as primeiras atividades após disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai. O jogador recebeu uma folga do Tricolor antes do retorno ao clube e retornará para seguir a preparação para o restante da temporada.

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    O São Paulo já realizou um jogo-treino com o RB Bragantino na última semana, disputado no CT do clube em Atibaia, interior do estado, e neste sábado (10) fará duas atividades no mesmo formato, com Santo André e Primavera. Bobadilla não estará à disposição para os confrontos, mas ainda terá nove dias de treinamento com o restante do elenco antes da reestreia na temporada, diante do Athletico-PR, dia 22 de julho.

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    Mesmo com a ausência dos jogos-treino, Bobadilla esteve ativo com a seleção do Paraguai durante a Copa e ganhou minutagem em quatro dos cinco jogos do país no Mundial, sendo dois como titular. Ao todo, somou 190 minutos em campo e teve como principal destaque a contribuição defensiva.

    O Tricolor ainda não divulgou o calendário e os horários das sessões de treinamento da próxima semana, mas a equipe comandada por Dorival Jr. tem intensificado a preparação durante a pausa da Copa, intercalando dias com um período de treino e outros com duas atividades no mesmo dia.

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    • Como foi Bobadilla na Copa do Mundo?

    De acordo com dados do Sofascore, Bobadilla registrou média de 1,8 desarmes por jogo, além de 1,3 interceptações e três cortes por partida. Ao longo dos quatro jogos que atuou, o volante teve 77% de aproveitamento nos passes. O Paraguai caiu nas oitavas de final após derrota por 1 a 0 para a França, partida que não teve o meia do São Paulo em campo.

    Números de Bobadilla

    1. 5 jogos (2 como titular)
    2. 190 minutos em campo
    3. 77% de acerto nos passes
    4. 1,8 desarme por jogo
    5. 1,3 interceptação por jogo
    6. 3,0 cortes por jogo
    7. 80% de acerto nos passes no terço final
    8. 67% de aproveitamento nas bolas longas
    9. 100% de acerto nos cruzamentos e passes tensos realizados
    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial
    Bobadilla disputou quatro jogos pelo Paraguai no Mundial. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

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