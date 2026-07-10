São Paulo define data de reapresentação de Bobadilla aos treinamentos
Volante recebeu período de folga após participação na Copa do Mundo com o Paraguai
O volante Dámian Bobadilla se reapresentará ao São Paulo na próxima segunda-feira (13) para as primeiras atividades após disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai. O jogador recebeu uma folga do Tricolor antes do retorno ao clube e retornará para seguir a preparação para o restante da temporada.
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O São Paulo já realizou um jogo-treino com o RB Bragantino na última semana, disputado no CT do clube em Atibaia, interior do estado, e neste sábado (10) fará duas atividades no mesmo formato, com Santo André e Primavera. Bobadilla não estará à disposição para os confrontos, mas ainda terá nove dias de treinamento com o restante do elenco antes da reestreia na temporada, diante do Athletico-PR, dia 22 de julho.
Mesmo com a ausência dos jogos-treino, Bobadilla esteve ativo com a seleção do Paraguai durante a Copa e ganhou minutagem em quatro dos cinco jogos do país no Mundial, sendo dois como titular. Ao todo, somou 190 minutos em campo e teve como principal destaque a contribuição defensiva.
O Tricolor ainda não divulgou o calendário e os horários das sessões de treinamento da próxima semana, mas a equipe comandada por Dorival Jr. tem intensificado a preparação durante a pausa da Copa, intercalando dias com um período de treino e outros com duas atividades no mesmo dia.
Como foi Bobadilla na Copa do Mundo?
De acordo com dados do Sofascore, Bobadilla registrou média de 1,8 desarmes por jogo, além de 1,3 interceptações e três cortes por partida. Ao longo dos quatro jogos que atuou, o volante teve 77% de aproveitamento nos passes. O Paraguai caiu nas oitavas de final após derrota por 1 a 0 para a França, partida que não teve o meia do São Paulo em campo.
Números de Bobadilla
- 5 jogos (2 como titular)
- 190 minutos em campo
- 77% de acerto nos passes
- 1,8 desarme por jogo
- 1,3 interceptação por jogo
- 3,0 cortes por jogo
- 80% de acerto nos passes no terço final
- 67% de aproveitamento nas bolas longas
- 100% de acerto nos cruzamentos e passes tensos realizados
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