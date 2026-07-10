São Paulo finaliza preparação para dois jogos-treino neste sábado; veja como foi Treinamento teve foco na parte tática e condicionamento físico do elenco

O São Paulo finalizou a preparação para dois jogos-treino que fará neste sábado (11), diante de Primavera e Santo André, no SuperCT. As partidas fazem parte do trabalho do Tricolor no período de pausa da Copa do Mundo e, nesta sexta, o elenco teve duas sessões de treinamento.

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Dorival Jr. deu foco no condicionamento físico do elenco e no aprimoramento tático dos atletas. O treinador abriu o dia com atividades de agilidade e acelerações, além de um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Na sequência, promoveu um trabalho de saída de bola com pressão e transição, com ataques à linha de marcação e duelos individuais.

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O trabalho tático do treinador ainda incluiu treino de posse de bola com infiltração e um coletivo de11 contra 11, com foco em ações como pressão alta, circulação rápida, virada de jogo e reação dos marcadores pós-perda.

Na parte da tarde, os atletas treinaram com a preparação física na parte interna do SuperCT. Além do condicionamento, foram trabalhados exercícios de força nos jogadores, que foram divididos em dois grupos para alternar as atividades.

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Os jogos-treino serão disputados em dois horários no centro de treinamento do Tricolor. O primeiro será contra o Primavera, às 10h, e, às 14h, o São Paulo enfrenta o Santo André. Até aqui, o clube já fez uma partida no mesmo formato, disputada no último fim de semana contra o RB Bragantino, em Atibaia, no interior de São Paulo.

Luciano durante treinamento do São Paulo. (Foto: Divulgação/São Paulo)

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